Рейтинг@Mail.ru
ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 04.05.2024 (обновлено: 16:23 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/atacms-1943861726.html
ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт
ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2024
ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт
Американские оперативно-тактические ракеты ATACMS могут оказаться для Украины малоэффективными из-за подавления Россией сигнала GPS, считает немецкий ведущий... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:21
2024-05-04T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
россия
сша
сергей лавров
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американские оперативно-тактические ракеты ATACMS могут оказаться для Украины малоэффективными из-за подавления Россией сигнала GPS, считает немецкий ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. "Они (ракеты ATACMS - ред.) могут использоваться для нанесения ударов в глубину... Проблема в том, что ракеты используют GPS-наведение. У русских есть очень эффективные средства подавления сигналов", - сказал Грессель в интервью изданию Spiegel. Для повышения эффективности использования ATACMS он предложил использовать кассетные боеприпасы и пересмотреть Европе свое участие в Конвенции по кассетным боеприпасам. "Единственный шанс добиться попадания – это кассетные боеприпасы", - резюмировал Грессель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html
https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, нато, европейский совет, gps
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, Европейский совет, GPS
ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт

Эксперт: ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными из-за GPS-подавления Россией

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск баллистической ракеты ATACMS
Запуск баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американские оперативно-тактические ракеты ATACMS могут оказаться для Украины малоэффективными из-за подавления Россией сигнала GPS, считает немецкий ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
«
"Они (ракеты ATACMS - ред.) могут использоваться для нанесения ударов в глубину... Проблема в том, что ракеты используют GPS-наведение. У русских есть очень эффективные средства подавления сигналов", - сказал Грессель в интервью изданию Spiegel.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
"Придется отказаться": в США сделали Украине неожиданное предложение
Вчера, 13:30
Для повышения эффективности использования ATACMS он предложил использовать кассетные боеприпасы и пересмотреть Европе свое участие в Конвенции по кассетным боеприпасам.
«
"Единственный шанс добиться попадания – это кассетные боеприпасы", - резюмировал Грессель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Наступил новый этап". Зеленский сделал тревожное заявление о России
3 мая, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДжо БайденНАТОЕвропейский советGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала