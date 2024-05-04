https://ria.ru/20240504/atacms-1943861726.html

ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт

ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт - РИА Новости, 04.05.2024

ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными, считает эксперт

Американские оперативно-тактические ракеты ATACMS могут оказаться для Украины малоэффективными из-за подавления Россией сигнала GPS, считает немецкий ведущий... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:21

2024-05-04T16:21

2024-05-04T16:23

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американские оперативно-тактические ракеты ATACMS могут оказаться для Украины малоэффективными из-за подавления Россией сигнала GPS, считает немецкий ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. "Они (ракеты ATACMS - ред.) могут использоваться для нанесения ударов в глубину... Проблема в том, что ракеты используют GPS-наведение. У русских есть очень эффективные средства подавления сигналов", - сказал Грессель в интервью изданию Spiegel. Для повышения эффективности использования ATACMS он предложил использовать кассетные боеприпасы и пересмотреть Европе свое участие в Конвенции по кассетным боеприпасам. "Единственный шанс добиться попадания – это кассетные боеприпасы", - резюмировал Грессель. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240504/territorii-1943836522.html

https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html

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в мире, технологии, украина, россия, сша, сергей лавров, джо байден, нато, европейский совет, gps