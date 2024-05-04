https://ria.ru/20240504/atacms--1943797672.html

Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS

Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS - РИА Новости, 04.05.2024

Над Крымом ночью сбили четыре ракеты ATACMS

Дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T07:01

2024-05-04T07:01

2024-05-04T12:21

специальная военная операция на украине

россия

киев

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом четыре выпущенные ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Средства ПВО сбили над территорией Крыма четыре ракеты американского производства, добавили в Минобороны.Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне предупредила, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ. Дипломат отметила, что Киев и его западные хозяева в расчете на пропагандистский эффект вынашивают планы новых терактов против объектов в России перед Днем Победы.В конце апреля начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которой ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.

https://ria.ru/20240504/sklad-1943803894.html

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