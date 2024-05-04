https://ria.ru/20240504/arest-1943896224.html

В Иркутской области арестовали мужчину, натравившего ротвейлера на девочку

В Иркутской области арестовали мужчину, натравившего ротвейлера на девочку - РИА Новости, 04.05.2024

В Иркутской области арестовали мужчину, натравившего ротвейлера на девочку

Жителя Тайшета, натравившего ротвейлера на полуторогодовалую девочку, суд заключил под стражу на 2 месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T20:46

2024-05-04T20:46

2024-05-04T22:09

происшествия

тайшет

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Жителя Тайшета, натравившего ротвейлера на полуторогодовалую девочку, суд заключил под стражу на 2 месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура. "С учетом мнения прокурора Тайшетский городской суд заключил на 2 месяца до 03.07.2024 под стражу ранее судимого 34-летнего мужчину", - говорится в сообщении. По данным СК, в Тайшете 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью, находясь в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртное. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Женщина вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси, чтобы уехать. В это время мужчина спустил своего ротвейлера с цепи и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать мать. Женщина вырвалась, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила девочку в больницу. Ребенок госпитализирован с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. По данным СК, арестованный ранее был трижды отбывал срок на кражи и грабежи. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов системы по исполнению законов о защите прав детей и семейном благополучии.

https://ria.ru/20240504/budka-1943792775.html

https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html

тайшет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тайшет, следственный комитет россии (ск рф)