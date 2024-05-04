https://ria.ru/20240504/arest-1943868890.html

В Брянске несовершеннолетнего арестовали по делу о терроризме

В Брянске несовершеннолетнего арестовали по делу о терроризме - РИА Новости, 04.05.2024

В Брянске несовершеннолетнего арестовали по делу о терроризме

Советский районный суд Брянска заключил под стражу на два месяца несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T17:10

2024-05-04T17:10

2024-05-04T17:10

происшествия

россия

брянск

брянская область

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Советский районный суд Брянска заключил под стражу на два месяца несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Третьего мая Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 1 июля 2024 года. По данным суда, противоправные действия фигуранта выявлены сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

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брянск

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, брянск, брянская область