https://ria.ru/20240504/arest-1943868890.html
В Брянске несовершеннолетнего арестовали по делу о терроризме
В Брянске несовершеннолетнего арестовали по делу о терроризме - РИА Новости, 04.05.2024
В Брянске несовершеннолетнего арестовали по делу о терроризме
Советский районный суд Брянска заключил под стражу на два месяца несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T17:10
2024-05-04T17:10
2024-05-04T17:10
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брянская область
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Советский районный суд Брянска заключил под стражу на два месяца несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Третьего мая Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 1 июля 2024 года. По данным суда, противоправные действия фигуранта выявлены сотрудниками УФСБ России по Брянской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянск, брянская область
Происшествия, Россия, Брянск, Брянская область
В Брянске несовершеннолетнего арестовали по делу о терроризме
Суд в Брянске арестовал несовершеннолетнего по делу о терроризме