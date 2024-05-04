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На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию - РИА Новости, 04.05.2024
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15:47 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/arest-1943854693.html
На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию
На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию - РИА Новости, 04.05.2024
На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию
Троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, заключили под стражу, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T15:47
2024-05-04T15:47
происшествия
россия
новоалександровск
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. Троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, заключили под стражу, сообщает СУСК России по региону. "По ходатайству следователя СК России трое молодых людей, оскорбивших религиозные чувства верующих, заключены под стражу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставрополье. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Юношей задержали, они признали свою вину и извинились на камеру. Отмечается, что двум фигурантам предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), третьему обвинение будет предъявлено в ближайшее время.
https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html
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происшествия, россия, новоалександровск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новоалександровск, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию

На Ставрополье арестовали трех молодых людей, которые публично сожгли Библию

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. Троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, заключили под стражу, сообщает СУСК России по региону.
«
"По ходатайству следователя СК России трое молодых людей, оскорбивших религиозные чувства верующих, заключены под стражу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Молодые люди, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, извинились
3 мая, 22:32
Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставрополье. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Юношей задержали, они признали свою вину и извинились на камеру.
Отмечается, что двум фигурантам предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), третьему обвинение будет предъявлено в ближайшее время.
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ПроисшествияРоссияНовоалександровскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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