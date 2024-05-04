https://ria.ru/20240504/arest-1943854693.html

На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию

На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию - РИА Новости, 04.05.2024

На Ставрополье арестовали трех человек, которые сожгли Библию

Троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, заключили под стражу, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T15:47

2024-05-04T15:47

2024-05-04T15:47

происшествия

россия

новоалександровск

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 4 мая – РИА Новости. Троих молодых людей, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, заключили под стражу, сообщает СУСК России по региону. "По ходатайству следователя СК России трое молодых людей, оскорбивших религиозные чувства верующих, заключены под стражу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставрополье. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Юношей задержали, они признали свою вину и извинились на камеру. Отмечается, что двум фигурантам предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), третьему обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

https://ria.ru/20240503/izvineniya-1943779434.html

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происшествия, россия, новоалександровск, следственный комитет россии (ск рф)