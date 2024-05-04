Адвокат Чекалиных заявил об отсутствии у них задолженности перед ФНС
Адвокат Третьяков: у блогеров Чекалиных нет задолженности перед ФНС
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом . Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Блогеры Валерия и Артём Чекалины не имеют задолженности перед ФНС, как ранее писали в СМИ, срок оплаты налога за 2023 у них истекает 15 июля, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
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"У Чекалиных нет задолженности по налогам, срок оплаты поданной декларации истекает 15 июля, они оплатят поданную сумму вовремя", - сказал собеседник агентства.
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Ранее в СМИ писали, что блогеры имеют задолженность в 20 миллионов рублей.
В свою очередь налоговый юрист Анастасия Берман пояснила РИА Новости, что "данная сумма является налогом к уплате, который был сформирован в связи с поданной в срок декларацией 3-НДФЛ за 2023 года".
Кроме того, в апреле Арбитражный суд Москвы постановил, что Валерия Чекалина (Лерчек) должна выплатить более 22 миллионов рублей ООО "Темполайн Логистика" за выполнение логистических услуг. Компания занималась перевозкой косметикой Letique, которую продают Чекалины.
Против супругов Чекалиных возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.
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В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.
В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.