https://ria.ru/20240503/zoopark-1943672149.html
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных - РИА Новости, 03.05.2024
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных
В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:21
2024-05-03T13:21
2024-05-03T13:26
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении из-за плохого питания сфальсифицирована. Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве. В ходе проверки там обнаружили мертвых животных - обезьяну и двух аистов. В прокуратуре отметили, что они долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у них развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония. "Это не так... Я не знаю, это какая-то сфальсифицированная информация. У нас уже года полтора вообще ничего плохого не происходит в зоопарке. Это какой-то бред просто... мы сами сейчас в новостях это увидели, мы в шоке", - заявила сотрудница зоопарка. Она также добавила, что прокуратура к ним с проверкой не приезжала. "У нас все вообще прекрасно. Я не знаю, откуда у вас эта информация", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240326/zhivotnye-1935817706.html
https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели двух аистов и обезьяны
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении из-за плохого питания сфальсифицирована.
Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве
. В ходе проверки там обнаружили мертвых животных - обезьяну и двух аистов. В прокуратуре отметили, что они долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у них развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония.
"Это не так... Я не знаю, это какая-то сфальсифицированная информация. У нас уже года полтора вообще ничего плохого не происходит в зоопарке. Это какой-то бред просто... мы сами сейчас в новостях это увидели, мы в шоке", - заявила сотрудница зоопарка.
Она также добавила, что прокуратура к ним с проверкой не приезжала. "У нас все вообще прекрасно. Я не знаю, откуда у вас эта информация", - сказала собеседница агентства.