Рейтинг@Mail.ru
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 03.05.2024 (обновлено: 13:26 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/zoopark-1943672149.html
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных - РИА Новости, 03.05.2024
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных
В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:21
2024-05-03T13:26
происшествия
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943667207_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_028a7fd0eccdceac9c7ab9cc984ae408.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении из-за плохого питания сфальсифицирована. Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве. В ходе проверки там обнаружили мертвых животных - обезьяну и двух аистов. В прокуратуре отметили, что они долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у них развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония. "Это не так... Я не знаю, это какая-то сфальсифицированная информация. У нас уже года полтора вообще ничего плохого не происходит в зоопарке. Это какой-то бред просто... мы сами сейчас в новостях это увидели, мы в шоке", - заявила сотрудница зоопарка. Она также добавила, что прокуратура к ним с проверкой не приезжала. "У нас все вообще прекрасно. Я не знаю, откуда у вас эта информация", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240326/zhivotnye-1935817706.html
https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943667207_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f5aea7a7dc4b28055410ddbcc8d86646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва
Происшествия, Новая Москва
В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных

В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели двух аистов и обезьяны

© Фото : Прокуратура МосквыОбезьяна в вольере частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве
Обезьяна в вольере частного зоопарка Планета обезьян в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Обезьяна в вольере частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении из-за плохого питания сфальсифицирована.
Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве. В ходе проверки там обнаружили мертвых животных - обезьяну и двух аистов. В прокуратуре отметили, что они долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у них развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония.
Афалины
Власти заявили о дефиците врачей, работающих с травмированными животными
26 марта, 09:46
"Это не так... Я не знаю, это какая-то сфальсифицированная информация. У нас уже года полтора вообще ничего плохого не происходит в зоопарке. Это какой-то бред просто... мы сами сейчас в новостях это увидели, мы в шоке", - заявила сотрудница зоопарка.
Она также добавила, что прокуратура к ним с проверкой не приезжала. "У нас все вообще прекрасно. Я не знаю, откуда у вас эта информация", - сказала собеседница агентства.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Коты меняют правила. Как будут путешествовать животные после гибели Твикса
23 января, 08:00
 
ПроисшествияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала