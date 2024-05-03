https://ria.ru/20240503/zoopark-1943672149.html

В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных

В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных - РИА Новости, 03.05.2024

В зоопарке в Новой Москве отрицают информацию о гибели животных

В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:21

2024-05-03T13:21

2024-05-03T13:26

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В частном зоопарке "Планета обезьян", который находится в Новой Москве, сообщили РИА Новости, что информация о гибели двух аистов и обезьяны в их учреждении из-за плохого питания сфальсифицирована. Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщали, что правоохранители возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в частном зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве. В ходе проверки там обнаружили мертвых животных - обезьяну и двух аистов. В прокуратуре отметили, что они долгое время были без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины. Из-за отсутствия ветеринарного наблюдения у них развились различные заболевания, в том числе крайнее истощение организма и пневмония. "Это не так... Я не знаю, это какая-то сфальсифицированная информация. У нас уже года полтора вообще ничего плохого не происходит в зоопарке. Это какой-то бред просто... мы сами сейчас в новостях это увидели, мы в шоке", - заявила сотрудница зоопарка. Она также добавила, что прокуратура к ним с проверкой не приезжала. "У нас все вообще прекрасно. Я не знаю, откуда у вас эта информация", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240326/zhivotnye-1935817706.html

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новая москва