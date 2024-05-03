https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943598918.html

В России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому

В России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому - РИА Новости, 03.05.2024

В России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому

Диагностический комплекс для мониторинга здоровья животных на дому создали в России - это шлейка с датчиками для питомца и два приложения, рассказали РИА... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T04:37

2024-05-03T04:37

2024-05-03T04:37

общество

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Диагностический комплекс для мониторинга здоровья животных на дому создали в России - это шлейка с датчиками для питомца и два приложения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "В России создали ветеринарный диагностический комплекс, благодаря которому можно отследить жизненно важные показатели своего питомца на дому. Такое решение минимизирует стресс животного и разгрузит медицинский персонал", - заявили в НТИ. По словам лидера проекта Артема Айсуакова, после хирургических вмешательств и во время болезней животные часто нуждаются в постоянном мониторинге жизненно важных показателей и параметров здоровья, которые искажаются под воздействием стрессового состояния животного, попавшего в незнакомую обстановку. Помимо этого, немногие ветеринарные клиники имеют свободный персонал для индивидуального отслеживания каждого питомца. "Наше решение позволяет перенести мониторинг питомца из стационара в домашние условия, что способствует как разгрузке персонала в клинике, так и минимизации стресса у животного", - добавил он. Так, система представляет собой шлейку, оснащенную датчиками для фиксирования параметров, настольное приложение для ветеринаров, позволяющее отслеживать состояние всех питомцев, и мобильное приложение для хозяев, предназначенное для экстренного реагирования на критическое состояние. "Диагностический комплекс включает анализ показателей пульса, дыхания, температуры, электрокардиограммы и других данных для непрерывного контроля за состоянием животного", - добавили в НТИ. Также разработка будет легко интегрироваться в существующие информационные системы ветеринарных клиник, что должно облегчить процессы обмена данными и повысить эффективность работы. При этом в данный момент проходит этап прототипирования и оценки бизнес-составляющей проекта. Команда дорабатывает различные аспекты системы, тестирует продукт и оценивает потенциалы рынка. Также разработчики ищут инвесторов и поставщиков необходимых компонентов для выхода системы на рынок. Сам проект принял участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

https://ria.ru/20240418/puteshestviya-1940586003.html

https://ria.ru/20240328/pitomtsy-1936390403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, национальная технологическая инициатива (нти)