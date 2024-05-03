https://ria.ru/20240503/zhile-1943751864.html

Четверть квартир в новом микрорайоне Майкопа отдадут сиротам

Четверть квартир в новом микрорайоне Майкопа отдадут сиротам - РИА Новости, 03.05.2024

Четверть квартир в новом микрорайоне Майкопа отдадут сиротам

Примерно четверть квартир в новом микрорайоне в восточной части Майкопа будут переданы детям-сиротам, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:37

2024-05-03T18:37

2024-05-03T18:37

республика адыгея

жилье

майкоп

мурат кумпилов

республика адыгея

сироты

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МАЙКОП, 3 мая — РИА Новости. Примерно четверть квартир в новом микрорайоне в восточной части Майкопа будут переданы детям-сиротам, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Ранее власти региона сообщали о планах комплексного развитии восточной части республиканской столицы. В пятницу глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход реализации жилищных проектов в этой части города. В новом жилом квартале за микрорайоном Восход начато возведение 13 многоквартирных домов с торговыми площадями, парковками, строительство объектов благоустройства и улично-дорожной сети. "Глава республики отметил необходимость качественной реализации проекта, формирования удобной и комфортной городской среды в новом микрорайоне. Кроме того, не менее 25% жилья комплекса выделят детям-сиротам", - отмечается в релизе. Всего к сдаче планируется 2,1 тысячи квартир. Возведение одного из литеров будет завершено уже в сентябре. "Главное, чтобы будущие новоселы были рады приобретению. С учетом стратегических планов региона в сфере туризма, уверен, данная территория будет дополнять наши возможности. Живописные места, современная инфраструктура и близость к туристическим объектам играет большую роль", – сказал в ходе рабочей поездки Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Общая площадь застройки составит 14 гектаров, на них будет возведено 73,8 тысячи квадратных метров жилья. Также в микрорайоне намечено строительство нового здания МФЦ, уже возводится школа на 1,1 тысячу учеников. Помимо этого, здесь планируется разбить парк "Патриот".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея, сироты