https://ria.ru/20240503/zelenskiy-1943662146.html

Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен

Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 03.05.2024

Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен

Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью изданию Daily Caller заявила, что Владимира... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:52

2024-05-03T12:52

2024-05-03T13:23

сша

владимир зеленский

в мире

конгресс сша

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью изданию Daily Caller заявила, что Владимира Зеленского контролируют "жулики и сомнительные личности" в его окружении. "Он (Зеленский) легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него... (Зеленского) пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить", - подчеркнула Спартц. Конгрессвумен также обвинила Зеленского в том, что он принял множество военных решений на основе "театральных представлений", а не из стратегических соображений. Помимо этого Спарц указала на то, что Зеленский боится свободных СМИ и критики, поэтому "терроризирует и очерняет любого, кто его критикует".

https://ria.ru/20231212/ssha-1915210673.html

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