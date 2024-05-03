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Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 03.05.2024
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12:52 03.05.2024 (обновлено: 13:23 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/zelenskiy-1943662146.html
Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен
Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 03.05.2024
Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен
Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью изданию Daily Caller заявила, что Владимира... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:52
2024-05-03T13:23
сша
владимир зеленский
в мире
конгресс сша
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью изданию Daily Caller заявила, что Владимира Зеленского контролируют "жулики и сомнительные личности" в его окружении. "Он (Зеленский) легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него... (Зеленского) пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить", - подчеркнула Спартц. Конгрессвумен также обвинила Зеленского в том, что он принял множество военных решений на основе "театральных представлений", а не из стратегических соображений. Помимо этого Спарц указала на то, что Зеленский боится свободных СМИ и критики, поэтому "терроризирует и очерняет любого, кто его критикует".
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сша, владимир зеленский, в мире, конгресс сша
США, Владимир Зеленский, В мире, Конгресс США
Зеленского контролируют жулики, заявила конгрессвумен

Конгрессвумен Спартц: Зеленского контролируют жулики и сомнительные личности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц в интервью изданию Daily Caller заявила, что Владимира Зеленского контролируют "жулики и сомнительные личности" в его окружении.
«
"Он (Зеленский) легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него... (Зеленского) пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить", - подчеркнула Спартц.
Конгрессвумен также обвинила Зеленского в том, что он принял множество военных решений на основе "театральных представлений", а не из стратегических соображений. Помимо этого Спарц указала на то, что Зеленский боится свободных СМИ и критики, поэтому "терроризирует и очерняет любого, кто его критикует".
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