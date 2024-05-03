https://ria.ru/20240503/zavod-1943757304.html

Пожарные оценили ситуацию с горящим зданием завода Diehl в Германии

Пожарные оценили ситуацию с горящим зданием завода Diehl в Германии - РИА Новости, 03.05.2024

Пожарные оценили ситуацию с горящим зданием завода Diehl в Германии

Здание завода Diehl, входящего в концерн, который производит системы ПВО для Украины, выгорело вплоть до крыши, горение не получается взять под контроль,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:10

2024-05-03T19:10

2024-05-03T19:13

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Здание завода Diehl, входящего в концерн, который производит системы ПВО для Украины, выгорело вплоть до крыши, горение не получается взять под контроль, спасатели борются с огнем только снаружи сооружения, сообщил представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель. "Мы пока не взяли горение под контроль... здание выгорело вплоть до крыши и часть здания обрушилась... мы оставляем предупреждение об опасности в силе, поскольку не знаем, как ситуация будет развиваться дальше", - сообщил Венцель в эфире немецкого телеканала Welt. По его словам, пожарные тушат огонь только снаружи, изнутри огонь уже невозможно взять под контроль. Отмечается, что на месте работают около 160 пожарных, спасатели одеты в защитные костюмы. Как сообщалось ранее, утром 30 апреля в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония произошел поджог летнего домика на участке главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Вскоре после пожара на платформе Indymedia было опубликовано заявление левых экстремистов, которые взяли на себя ответственность за произошедшее. Они объяснили свой поступок тем, что компания обогащается за счет поставок оружия Украине. Кроме того, газета Telegraph ранее со ссылкой на представителя крупнейшей оборонной компании Британии BAE Systems на юге Уэльса, где производятся снаряды для пополнения запасов в рамках заказа британского минобороны на фоне поставок Украине, сообщала о взрыве на заводе. Согласно изданию, о пострадавших не сообщалось, компания начала расследование. Газета Daily Mail со ссылкой на неназванный источник отмечала, что взрыв мог произойти из-за разрыва снаряда на территории предприятия. "Diehl Metal Applications" принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T.Ранее сообщалось, что на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Как уточнял новостной портал столичного издания B.Z. – Berlin, пожар в Берлине произошел на металлургическом заводе участвующей в производстве систем ЗРК IRIS-T оборонно-промышленной компании Diehl.

https://ria.ru/20240502/pozhar-1943587974.html

https://ria.ru/20240501/pozhar-1943367369.html

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в мире, украина, берлин (город), нижняя саксония, welt, bae systems, германия