https://ria.ru/20240503/zaderzhanie-1943599227.html

В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками

В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками - РИА Новости, 03.05.2024

В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками

Группу торговцев синтетическими наркотиками задержала полиция Приамурья, у них изъято свыше 5 тысяч разовых доз гашиша, кокаина, мефедрона и прегабалина на... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T04:48

2024-05-03T04:48

2024-05-03T04:48

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Группу торговцев синтетическими наркотиками задержала полиция Приамурья, у них изъято свыше 5 тысяч разовых доз гашиша, кокаина, мефедрона и прегабалина на сумму более 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. "Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы из шести человек, занимавшихся распространением синтетических наркотиков бесконтактным способом на территории Благовещенска, и перекрыт канал сбыта кокаина на территории Приамурья", - говорится в сообщении. По данным полиции, шесть жителей Благовещенска работали на интернет-магазин синтетических наркотиков. Его "оператор" продавал молодой паре - 34-летней женщине и 35-летнему мужчине - крупные объемы наркотиков. Сожители, выступавшие в роли "куратора" и "склада", дома расфасовывали товар на мелкие партии. Затем часть передавали розничным курьерам-закладчикам для сбыта, а часть распространяли лично бесконтактным способом. В преступной схеме участвовали студенты вузов и ссузов города. "При обысках по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 315 граммов гашиша, около 10 граммов кокаина, порядка 670 граммов мефедрона и столько же сильнодействующего вещества прегабалина. По оценкам полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 5 тысяч разовых доз, при этом его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает 8 миллионов рублей", - уточнили в УМВД. Кроме того, у группы изъяли наличными 1,3 миллиона рублей, упаковочные материалы, средства связи, ноутбуки, весы, магниты и иные вещественные доказательства. На счету злоумышленников более 10 преступных эпизодов. Все они заключены под стражу. "По фактам их противоправной деятельности возбужден целый ряд уголовных дел …, которые соединены в одно и находятся в производстве", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240426/darknet-1942521817.html

https://ria.ru/20240412/narkotiki-1939606046.html

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происшествия, благовещенск, россия, амурская область