Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/zaderzhanie-1943599227.html
В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками
В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками - РИА Новости, 03.05.2024
В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками
Группу торговцев синтетическими наркотиками задержала полиция Приамурья, у них изъято свыше 5 тысяч разовых доз гашиша, кокаина, мефедрона и прегабалина на... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T04:48
2024-05-03T04:48
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Группу торговцев синтетическими наркотиками задержала полиция Приамурья, у них изъято свыше 5 тысяч разовых доз гашиша, кокаина, мефедрона и прегабалина на сумму более 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. "Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы из шести человек, занимавшихся распространением синтетических наркотиков бесконтактным способом на территории Благовещенска, и перекрыт канал сбыта кокаина на территории Приамурья", - говорится в сообщении. По данным полиции, шесть жителей Благовещенска работали на интернет-магазин синтетических наркотиков. Его "оператор" продавал молодой паре - 34-летней женщине и 35-летнему мужчине - крупные объемы наркотиков. Сожители, выступавшие в роли "куратора" и "склада", дома расфасовывали товар на мелкие партии. Затем часть передавали розничным курьерам-закладчикам для сбыта, а часть распространяли лично бесконтактным способом. В преступной схеме участвовали студенты вузов и ссузов города. "При обысках по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 315 граммов гашиша, около 10 граммов кокаина, порядка 670 граммов мефедрона и столько же сильнодействующего вещества прегабалина. По оценкам полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 5 тысяч разовых доз, при этом его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает 8 миллионов рублей", - уточнили в УМВД. Кроме того, у группы изъяли наличными 1,3 миллиона рублей, упаковочные материалы, средства связи, ноутбуки, весы, магниты и иные вещественные доказательства. На счету злоумышленников более 10 преступных эпизодов. Все они заключены под стражу. "По фактам их противоправной деятельности возбужден целый ряд уголовных дел …, которые соединены в одно и находятся в производстве", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240426/darknet-1942521817.html
https://ria.ru/20240412/narkotiki-1939606046.html
благовещенск
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, россия, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область
В Приамурье задержали группу торговцев наркотиками

Полиция Приамурья задержала группу торговцев наркотиками, изъято пять тысяч доз

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая – РИА Новости. Группу торговцев синтетическими наркотиками задержала полиция Приамурья, у них изъято свыше 5 тысяч разовых доз гашиша, кокаина, мефедрона и прегабалина на сумму более 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы из шести человек, занимавшихся распространением синтетических наркотиков бесконтактным способом на территории Благовещенска, и перекрыт канал сбыта кокаина на территории Приамурья", - говорится в сообщении.
Задержание и обыск подозреваемых, связанных с даркнет-платформой Hydra - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
У участников даркнет-платформы Hydra изъяли 350 миллионов рублей
26 апреля, 15:18
По данным полиции, шесть жителей Благовещенска работали на интернет-магазин синтетических наркотиков. Его "оператор" продавал молодой паре - 34-летней женщине и 35-летнему мужчине - крупные объемы наркотиков. Сожители, выступавшие в роли "куратора" и "склада", дома расфасовывали товар на мелкие партии. Затем часть передавали розничным курьерам-закладчикам для сбыта, а часть распространяли лично бесконтактным способом. В преступной схеме участвовали студенты вузов и ссузов города.
"При обысках по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 315 граммов гашиша, около 10 граммов кокаина, порядка 670 граммов мефедрона и столько же сильнодействующего вещества прегабалина. По оценкам полицейских, количество изъятого наркотика составляет свыше 5 тысяч разовых доз, при этом его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает 8 миллионов рублей", - уточнили в УМВД.
Кроме того, у группы изъяли наличными 1,3 миллиона рублей, упаковочные материалы, средства связи, ноутбуки, весы, магниты и иные вещественные доказательства. На счету злоумышленников более 10 преступных эпизодов. Все они заключены под стражу.
"По фактам их противоправной деятельности возбужден целый ряд уголовных дел …, которые соединены в одно и находятся в производстве", - добавили в ведомстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Подмосковье полицейские изъяли центнер мефедрона
12 апреля, 13:42
 
ПроисшествияБлаговещенскРоссияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала