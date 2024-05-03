https://ria.ru/20240503/vystrel-1943656545.html

В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы

В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы - РИА Новости, 03.05.2024

В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы

Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:29

2024-05-03T12:29

2024-05-03T12:29

происшествия

кутузовский проспект

россия

москва

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "В полицию поступила информация, что у гостиницы на Кутузовском проспекте с ранением головы лежит мужчина... Пострадавший 50-летний мужчина был госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении. По информации ведомства, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них произвел несколько выстрелов в сторону другого, а затем скрылся. "Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в противоправном деянии. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили наркотическое вещество", - добавляется в сообщении. Предмет, из которого, предположительно, произведены выстрелы, и наркотическое вещество изъяты и направлены на экспертизу. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработку наркотических средств), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240502/strelba-1943500198.html

https://ria.ru/20240429/strelba-1943039386.html

кутузовский проспект

россия

москва

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происшествия, кутузовский проспект, россия, москва