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В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы - РИА Новости, 03.05.2024
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12:29 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vystrel-1943656545.html
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы
Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:29
2024-05-03T12:29
происшествия
кутузовский проспект
россия
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "В полицию поступила информация, что у гостиницы на Кутузовском проспекте с ранением головы лежит мужчина... Пострадавший 50-летний мужчина был госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении. По информации ведомства, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них произвел несколько выстрелов в сторону другого, а затем скрылся. "Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в противоправном деянии. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили наркотическое вещество", - добавляется в сообщении. Предмет, из которого, предположительно, произведены выстрелы, и наркотическое вещество изъяты и направлены на экспертизу. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработку наркотических средств), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240502/strelba-1943500198.html
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происшествия, кутузовский проспект, россия, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Россия, Москва
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы

Мужчину задержали после выстрела в голову человеку на Кутузовском проспекте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника полиции
Нашивка на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Нашивка на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В полицию поступила информация, что у гостиницы на Кутузовском проспекте с ранением головы лежит мужчина... Пострадавший 50-летний мужчина был госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них произвел несколько выстрелов в сторону другого, а затем скрылся.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в противоправном деянии. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили наркотическое вещество", - добавляется в сообщении.
Предмет, из которого, предположительно, произведены выстрелы, и наркотическое вещество изъяты и направлены на экспертизу.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработку наркотических средств), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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