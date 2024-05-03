https://ria.ru/20240503/vystrel-1943656545.html
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы - РИА Новости, 03.05.2024
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы
Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:29
2024-05-03T12:29
2024-05-03T12:29
происшествия
кутузовский проспект
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "В полицию поступила информация, что у гостиницы на Кутузовском проспекте с ранением головы лежит мужчина... Пострадавший 50-летний мужчина был госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении. По информации ведомства, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них произвел несколько выстрелов в сторону другого, а затем скрылся. "Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в противоправном деянии. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили наркотическое вещество", - добавляется в сообщении. Предмет, из которого, предположительно, произведены выстрелы, и наркотическое вещество изъяты и направлены на экспертизу. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработку наркотических средств), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240502/strelba-1943500198.html
https://ria.ru/20240429/strelba-1943039386.html
кутузовский проспект
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, россия, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Россия, Москва
В Москве задержали мужчину, выстрелившего в человека у гостиницы
Мужчину задержали после выстрела в голову человеку на Кутузовском проспекте
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчина выстрелил в голову своему оппоненту у гостиницы на Кутузовском проспекте в Москве, а затем скрылся с места происшествия, его задержали с наркотиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В полицию поступила информация, что у гостиницы на Кутузовском проспекте с ранением головы лежит мужчина... Пострадавший 50-летний мужчина был госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них произвел несколько выстрелов в сторону другого, а затем скрылся.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в противоправном деянии. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили наркотическое вещество", - добавляется в сообщении.
Предмет, из которого, предположительно, произведены выстрелы, и наркотическое вещество изъяты и направлены на экспертизу.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработку наркотических средств), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.