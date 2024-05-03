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Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 03.05.2024
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16:59 03.05.2024 (обновлено: 17:20 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/vystavka-1943731078.html
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 03.05.2024
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе
Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:59
2024-05-03T17:20
специальная военная операция на украине
москва
россия
мария захарова
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед посольствами РФ в странах НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Минобороны России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции. Среди экспонатов есть продукция Франции, Турции, Швеции, США, Германии, Британии и других стран. Помимо прочего, представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу сообщил, что только за первый день выставку посетили свыше 83 тысяч человек."Я обращу внимание на то, как это сделала наша страна: достойно. Сделали мы это в ответ, на то, как перед нашими посольствами в натовских странах были выставлены образцы нашей техники. Это создавало угрозу работе наших дипмиссий, это было унизительно для самих стран, которые это делали в первую очередь, о чем им говорили их же собственные граждане, которые приносили цветы к советской технике", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она напомнила, что над Россией в прошлом издевались, утверждая, что российского ответа на такие действия не будет. "Мы отвечаем, только с достоинством и честью. Делаем это так, чтобы было понятно, кто нам противостоит. Делаем это так, чтобы люди смогли понять, где добро и зло, где правда, где ложь. Мы делаем это не для того, чтобы унижать самих себя, а унизить то расчеловечивание, которое пытается в последние годы вскарабкаться на мировой пьедестал", - подчеркнула Захарова. Выставка не оставит равнодушным никого, и гости приезжают на нее даже из других стран, отметила представитель МИД. Она добавила, что иностранные дипломаты, военные атташе тоже осматривают экспонаты.
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москва, россия, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Мария Захарова, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе

Захарова назвала выставку техники НАТО в Москве достойным ответом Западу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед посольствами РФ в странах НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Минобороны России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции. Среди экспонатов есть продукция Франции, Турции, Швеции, США, Германии, Британии и других стран. Помимо прочего, представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу сообщил, что только за первый день выставку посетили свыше 83 тысяч человек.
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 15

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 15

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 15

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 15

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Я обращу внимание на то, как это сделала наша страна: достойно. Сделали мы это в ответ, на то, как перед нашими посольствами в натовских странах были выставлены образцы нашей техники. Это создавало угрозу работе наших дипмиссий, это было унизительно для самих стран, которые это делали в первую очередь, о чем им говорили их же собственные граждане, которые приносили цветы к советской технике", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она напомнила, что над Россией в прошлом издевались, утверждая, что российского ответа на такие действия не будет. "Мы отвечаем, только с достоинством и честью. Делаем это так, чтобы было понятно, кто нам противостоит. Делаем это так, чтобы люди смогли понять, где добро и зло, где правда, где ложь. Мы делаем это не для того, чтобы унижать самих себя, а унизить то расчеловечивание, которое пытается в последние годы вскарабкаться на мировой пьедестал", - подчеркнула Захарова.
Выставка не оставит равнодушным никого, и гости приезжают на нее даже из других стран, отметила представитель МИД. Она добавила, что иностранные дипломаты, военные атташе тоже осматривают экспонаты.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияМария ЗахароваБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТО
 
 
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