https://ria.ru/20240503/vystavka-1943731078.html
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 03.05.2024
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе
Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:59
2024-05-03T16:59
2024-05-03T17:20
специальная военная операция на украине
москва
россия
мария захарова
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед посольствами РФ в странах НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Минобороны России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции. Среди экспонатов есть продукция Франции, Турции, Швеции, США, Германии, Британии и других стран. Помимо прочего, представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу сообщил, что только за первый день выставку посетили свыше 83 тысяч человек."Я обращу внимание на то, как это сделала наша страна: достойно. Сделали мы это в ответ, на то, как перед нашими посольствами в натовских странах были выставлены образцы нашей техники. Это создавало угрозу работе наших дипмиссий, это было унизительно для самих стран, которые это делали в первую очередь, о чем им говорили их же собственные граждане, которые приносили цветы к советской технике", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она напомнила, что над Россией в прошлом издевались, утверждая, что российского ответа на такие действия не будет. "Мы отвечаем, только с достоинством и честью. Делаем это так, чтобы было понятно, кто нам противостоит. Делаем это так, чтобы люди смогли понять, где добро и зло, где правда, где ложь. Мы делаем это не для того, чтобы унижать самих себя, а унизить то расчеловечивание, которое пытается в последние годы вскарабкаться на мировой пьедестал", - подчеркнула Захарова. Выставка не оставит равнодушным никого, и гости приезжают на нее даже из других стран, отметила представитель МИД. Она добавила, что иностранные дипломаты, военные атташе тоже осматривают экспонаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Мария Захарова, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО
Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе
Захарова назвала выставку техники НАТО в Москве достойным ответом Западу
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед посольствами РФ в странах НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Минобороны России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции. Среди экспонатов есть продукция Франции
, Турции
, Швеции
, США
, Германии
, Британии и других стран. Помимо прочего, представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
в пятницу сообщил, что только за первый день выставку посетили свыше 83 тысяч человек.
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
Экспозиция состоит из нескольких площадок.
1 из 15
На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.
2 из 15
На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.
3 из 15
Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.
4 из 15
Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.
5 из 15
Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.
6 из 15
Посетители с интересом рассматривают представленную технику.
7 из 15
На выставке также присутствуют российские военнослужащие.
8 из 15
Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.
9 из 15
Проходит показ трофейной техники.
10 из 15
Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.
11 из 15
Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.
12 из 15
Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".
13 из 15
На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.
14 из 15
Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.
15 из 15
Экспозиция состоит из нескольких площадок.
1 из 15
На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.
2 из 15
На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.
3 из 15
Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.
4 из 15
Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.
5 из 15
Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.
6 из 15
Посетители с интересом рассматривают представленную технику.
7 из 15
На выставке также присутствуют российские военнослужащие.
8 из 15
Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.
9 из 15
Проходит показ трофейной техники.
10 из 15
Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.
11 из 15
Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.
12 из 15
Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".
13 из 15
На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.
14 из 15
Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.
15 из 15
"Я обращу внимание на то, как это сделала наша страна: достойно. Сделали мы это в ответ, на то, как перед нашими посольствами в натовских странах были выставлены образцы нашей техники. Это создавало угрозу работе наших дипмиссий, это было унизительно для самих стран, которые это делали в первую очередь, о чем им говорили их же собственные граждане, которые приносили цветы к советской технике", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она напомнила, что над Россией в прошлом издевались, утверждая, что российского ответа на такие действия не будет. "Мы отвечаем, только с достоинством и честью. Делаем это так, чтобы было понятно, кто нам противостоит. Делаем это так, чтобы люди смогли понять, где добро и зло, где правда, где ложь. Мы делаем это не для того, чтобы унижать самих себя, а унизить то расчеловечивание, которое пытается в последние годы вскарабкаться на мировой пьедестал", - подчеркнула Захарова.
Выставка не оставит равнодушным никого, и гости приезжают на нее даже из других стран, отметила представитель МИД. Она добавила, что иностранные дипломаты, военные атташе тоже осматривают экспонаты.