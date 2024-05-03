https://ria.ru/20240503/vystavka-1943731078.html

Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе

Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 03.05.2024

Захарова прокомментировала выставку западной техники на Поклонной горе

Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:59

2024-05-03T16:59

2024-05-03T17:20

специальная военная операция на украине

москва

россия

мария захарова

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Открывшаяся в Москве выставка трофейных образцов западной техники из зоны СВО является достойным ответом России на выставление подбитой российской техники перед посольствами РФ в странах НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Минобороны России в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции. Среди экспонатов есть продукция Франции, Турции, Швеции, США, Германии, Британии и других стран. Помимо прочего, представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу сообщил, что только за первый день выставку посетили свыше 83 тысяч человек."Я обращу внимание на то, как это сделала наша страна: достойно. Сделали мы это в ответ, на то, как перед нашими посольствами в натовских странах были выставлены образцы нашей техники. Это создавало угрозу работе наших дипмиссий, это было унизительно для самих стран, которые это делали в первую очередь, о чем им говорили их же собственные граждане, которые приносили цветы к советской технике", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она напомнила, что над Россией в прошлом издевались, утверждая, что российского ответа на такие действия не будет. "Мы отвечаем, только с достоинством и честью. Делаем это так, чтобы было понятно, кто нам противостоит. Делаем это так, чтобы люди смогли понять, где добро и зло, где правда, где ложь. Мы делаем это не для того, чтобы унижать самих себя, а унизить то расчеловечивание, которое пытается в последние годы вскарабкаться на мировой пьедестал", - подчеркнула Захарова. Выставка не оставит равнодушным никого, и гости приезжают на нее даже из других стран, отметила представитель МИД. Она добавила, что иностранные дипломаты, военные атташе тоже осматривают экспонаты.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато