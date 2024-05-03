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Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах - РИА Новости, 03.05.2024

Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

Ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Кому и в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T02:15

2024-05-03T02:15

2024-05-03T11:35

общество

россия

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Кому и в каком размере они положены, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Прежде всего, есть федеральные выплаты. Начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть еще выше.Помимо этого, каждый регион устанавливает свои выплаты — не только участникам войны и инвалидам, но и другим категориям - детям войны, узникам концлагерей, труженикам тыла и т.п. Размер помощи в каждом конкретном случае лучше уточнить в своем отделении Соцфонда.Кроме того, с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет и имеющим стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР.

https://ria.ru/20240502/sadykov-1943543098.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия