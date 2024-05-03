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"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2024
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22:15 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vsu-1943778567.html
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2024
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе
Российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе, из-за чего украинские фланги начали осыпаться, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:15
2024-05-03T22:15
в мире
россия
донбасс
авдеевка
руслан бортник
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе, из-за чего украинские фланги начали осыпаться, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов", — спрогнозировал он.По мнению Бортника, Россия также может создать буферную зону в Харьковской области. В нее, как полагает политолог, могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html
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россия
донбасс
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в мире, россия, донбасс, авдеевка, руслан бортник, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донбасс, Авдеевка, Руслан Бортник, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

Киевский политолог Бортник: ВСУ не удается сдержать наступление ВС РФ в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе, из-за чего украинские фланги начали осыпаться, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.
"Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов", — спрогнозировал он.
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По мнению Бортника, Россия также может создать буферную зону в Харьковской области. В нее, как полагает политолог, могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы.
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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