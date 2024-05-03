https://ria.ru/20240503/vsu-1943778567.html

"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.05.2024

"Фланги осыпаются". В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

Российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе, из-за чего украинские фланги начали осыпаться, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T22:15

2024-05-03T22:15

2024-05-03T22:15

в мире

россия

донбасс

авдеевка

руслан бортник

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе, из-за чего украинские фланги начали осыпаться, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов", — спрогнозировал он.По мнению Бортника, Россия также может создать буферную зону в Харьковской области. В нее, как полагает политолог, могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы.На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html

https://ria.ru/20240503/nato-1943755545.html

россия

донбасс

авдеевка

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в мире, россия, донбасс, авдеевка, руслан бортник, александр сырский, вооруженные силы украины