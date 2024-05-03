https://ria.ru/20240503/vsu-1943666885.html

На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе

На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе - РИА Новости, 03.05.2024

На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе

Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе — среди этих недугов фигурируют... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:07

2024-05-03T13:07

2024-05-03T14:22

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе — среди этих недугов фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний."Тяжелые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства — непригодны к военной службе с исключением из воинского учета. Легкие психические проявления — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (военкоматах. — Прим. ред.), учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — говорится в документе.Согласно приказу, непригодными к службе признают и снимают с учета онкобольных при наличии метастаз или отсутствии возможности хирургического лечения. Остальные считаются годными полностью или для прохождения службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах.Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики также признают "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом.Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон относительно отмены статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии, чтобы подтвердить диагноз. На это отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть, до 4 февраля 2025-го.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240331/vsu-1936942011.html

https://ria.ru/20240203/plennye-1925160971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский