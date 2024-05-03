Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 03.05.2024 (обновлено: 14:22 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/vsu-1943666885.html
На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе
На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе - РИА Новости, 03.05.2024
На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе
Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе — среди этих недугов фигурируют... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:07
2024-05-03T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе — среди этих недугов фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний."Тяжелые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства — непригодны к военной службе с исключением из воинского учета. Легкие психические проявления — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (военкоматах. — Прим. ред.), учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — говорится в документе.Согласно приказу, непригодными к службе признают и снимают с учета онкобольных при наличии метастаз или отсутствии возможности хирургического лечения. Остальные считаются годными полностью или для прохождения службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах.Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики также признают "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом.Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон относительно отмены статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии, чтобы подтвердить диагноз. На это отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть, до 4 февраля 2025-го.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240331/vsu-1936942011.html
https://ria.ru/20240203/plennye-1925160971.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0ab58fcedd595b287434e64a55aa190d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе

На Украине признали часть психически и онкобольных годными к военной службе

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе — среди этих недугов фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний.
"Тяжелые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства — непригодны к военной службе с исключением из воинского учета. Легкие психические проявления — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (военкоматах. — Прим. ред.), учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — говорится в документе.
Бывший пациент психбольницы о том, как попал в ряды ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Бывший пациент психбольницы строгого режима рассказал, как попал в ряды ВСУ
31 марта, 13:43
Согласно приказу, непригодными к службе признают и снимают с учета онкобольных при наличии метастаз или отсутствии возможности хирургического лечения. Остальные считаются годными полностью или для прохождения службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах.
Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики также признают "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом.
Всем выдавали военники – украинский пленный о негодных к службе бойцах ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
ВСУ массово призывают негодных к службе, рассказали пленные
3 февраля, 05:04
Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон относительно отмены статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии, чтобы подтвердить диагноз. На это отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть, до 4 февраля 2025-го.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала