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"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе

"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе - РИА Новости, 03.05.2024

"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе

Российские военные нанесли авиаудары по поставленному Западом вооружению в Одессе, заявил заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:00

2024-05-03T13:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли авиаудары по поставленному Западом вооружению в Одессе, заявил заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение. <…> Логично, что большая его часть будет находится в этом районе, и русские его ищут и уничтожают", — указал он.Меркурис отметил, что украинцы используют портовой город в качестве пункта переброски оружия и техники в различные пункты дислокации ВСУ. Он также добавил, что в ходе авиаударов российские силы ликвидируют не только вооружение, но и украинский военный офицерский состав.В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, что ночью 1 мая Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240503/komandovanie-1943636886.html

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в мире, одесса, россия, украина, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, youtube, политика