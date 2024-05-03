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"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе
"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе - РИА Новости, 03.05.2024
"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе
Российские военные нанесли авиаудары по поставленному Западом вооружению в Одессе, заявил заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:00
2024-05-03T13:00
2024-05-03T13:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли авиаудары по поставленному Западом вооружению в Одессе, заявил заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение. <…> Логично, что большая его часть будет находится в этом районе, и русские его ищут и уничтожают", — указал он.Меркурис отметил, что украинцы используют портовой город в качестве пункта переброски оружия и техники в различные пункты дислокации ВСУ. Он также добавил, что в ходе авиаударов российские силы ликвидируют не только вооружение, но и украинский военный офицерский состав.В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, что ночью 1 мая Вооруженные силы России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, одесса, россия, украина, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, youtube, политика
В мире, Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, YouTube, Политика
"Русские ищут". Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе
Меркурис: российские военные нанесли авиаудары по западному вооружению в Одессе