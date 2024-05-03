https://ria.ru/20240503/voennye-1943780454.html

Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море

Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море - РИА Новости, 04.05.2024

Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море

Черноморский флот и МЧС продолжают искать унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-03T22:47

2024-05-03T22:47

2024-05-04T00:08

россия

республика крым

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876185749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_504f5d19c0477679c304a5e222b2f820.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Черноморский флот и МЧС продолжают искать унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. "В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", — подчеркнули там.В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел 30 апреля около 14:30 мск. Трое военнослужащих одной из частей в Крыму вышли на резиновой лодке в море, однако из-за плохой погоды их унесло ветром вдаль от берега. Командование, обнаружив пропажу солдат, сразу начало их разыскивать. Начиная с 15:00 мск сотрудники МЧС вели поиск на моторной лодке, однако успеха не достигли.Для расширения района поиска около 18:30 к операции привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС. Кроме того, с наступлением ночи к поиску присоединились три катера Черноморского флота. Ранее в пятницу глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму. Он пообещал сделать все, чтобы выяснить их местонахождение.

https://ria.ru/20240218/rybaki-1928019588.html

https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)