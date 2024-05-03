Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 03.05.2024 (обновлено: 00:08 04.05.2024)
https://ria.ru/20240503/voennye-1943780454.html
Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море
Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море - РИА Новости, 04.05.2024
Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море
Черноморский флот и МЧС продолжают искать унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-03T22:47
2024-05-04T00:08
россия
республика крым
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876185749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_504f5d19c0477679c304a5e222b2f820.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Черноморский флот и МЧС продолжают искать унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. &quot;В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия&quot;, — подчеркнули там.В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел 30 апреля около 14:30 мск. Трое военнослужащих одной из частей в Крыму вышли на резиновой лодке в море, однако из-за плохой погоды их унесло ветром вдаль от берега. Командование, обнаружив пропажу солдат, сразу начало их разыскивать. Начиная с 15:00 мск сотрудники МЧС вели поиск на моторной лодке, однако успеха не достигли.Для расширения района поиска около 18:30 к операции привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС. Кроме того, с наступлением ночи к поиску присоединились три катера Черноморского флота. Ранее в пятницу глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму. Он пообещал сделать все, чтобы выяснить их местонахождение.
https://ria.ru/20240218/rybaki-1928019588.html
https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876185749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2e22c18087b9734037e7945a0d0a1f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Республика Крым, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море

В Крыму ищут трех военных, которых унесло на лодке в Черное море

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВертолет Ми-26Т
Вертолет Ми-26Т - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-26Т. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Черноморский флот и МЧС продолжают искать унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«

"В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", — подчеркнули там.

Спасение рыбаков с отколовшейся льдины - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
На Сахалине льдину с 14 рыбаками унесло в море
18 февраля, 02:31
В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел 30 апреля около 14:30 мск. Трое военнослужащих одной из частей в Крыму вышли на резиновой лодке в море, однако из-за плохой погоды их унесло ветром вдаль от берега. Командование, обнаружив пропажу солдат, сразу начало их разыскивать. Начиная с 15:00 мск сотрудники МЧС вели поиск на моторной лодке, однако успеха не достигли.
Для расширения района поиска около 18:30 к операции привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС. Кроме того, с наступлением ночи к поиску присоединились три катера Черноморского флота.
Ранее в пятницу глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму. Он пообещал сделать все, чтобы выяснить их местонахождение.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В горах Крыма спасли группу туристов
26 февраля, 09:29
 
РоссияРеспублика КрымСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала