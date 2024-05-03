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Защита Винника, арестованного в США, рассказала о предполагаемом приговоре - РИА Новости, 04.05.2024
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23:51 03.05.2024 (обновлено: 00:08 04.05.2024)
https://ria.ru/20240503/vinnik-1943785412.html
Защита Винника, арестованного в США, рассказала о предполагаемом приговоре
Защита Винника, арестованного в США, рассказала о предполагаемом приговоре - РИА Новости, 04.05.2024
Защита Винника, арестованного в США, рассказала о предполагаемом приговоре
Защита арестованного в США Александра Винника после заключения сделки с обвинением уверена, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы,... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-03T23:51
2024-05-04T00:08
сша
александр винник
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Защита арестованного в США Александра Винника после заключения сделки с обвинением уверена, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух."Мы в достаточной степени уверены, что будет меньше десяти лет. Решать судье, но мы чувствуем, что это отличный результат", - сказал собеседник агентства.Бух добавил, что ожидает вынесения приговора своему клиенту "через несколько месяцев".Адвокат утверждает, что изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам, но заключенная в пятницу сделка может сократить потенциальный приговор до "однозначной величины"."Сегодня была заключена сделка. Она стала результатом очень продолжительных, затянувшихся на несколько лет переговоров с прокурорами с одобрения судьи", - сказал Бух.Сделка обычно предполагает частичное, реже - полное признание подсудимым своей вины в обмен на согласие прокуратуры добиваться менее сурового наказания.Винника в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было "отмыто" 4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240425/ekstraditsiya-1942257900.html
https://ria.ru/20240209/arest-1926460112.html
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сша, александр винник
США, Александр Винник
Защита Винника, арестованного в США, рассказала о предполагаемом приговоре

Защита Винника, арестованного в США, уверена, что приговор будет меньше 10 лет

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Защита арестованного в США Александра Винника после заключения сделки с обвинением уверена, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
«
"Мы в достаточной степени уверены, что будет меньше десяти лет. Решать судье, но мы чувствуем, что это отличный результат", - сказал собеседник агентства.
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Бух добавил, что ожидает вынесения приговора своему клиенту "через несколько месяцев".
Адвокат утверждает, что изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам, но заключенная в пятницу сделка может сократить потенциальный приговор до "однозначной величины".
"Сегодня была заключена сделка. Она стала результатом очень продолжительных, затянувшихся на несколько лет переговоров с прокурорами с одобрения судьи", - сказал Бух.
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Сделка обычно предполагает частичное, реже - полное признание подсудимым своей вины в обмен на согласие прокуратуры добиваться менее сурового наказания.
Винника в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было "отмыто" 4 миллиарда долларов.
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