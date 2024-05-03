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Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой - РИА Новости, 03.05.2024
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23:39 03.05.2024 (обновлено: 23:44 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/vinnik-1943784888.html
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой - РИА Новости, 03.05.2024
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T23:39
2024-05-03T23:44
сша
греция
александр винник
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух."Он заключил сделку о признании вины", - сказал адвокат.Винника, которого экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов.
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сша, греция, александр винник
США, Греция, Александр Винник
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой

Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
«
"Он заключил сделку о признании вины", - сказал адвокат.
Винника, которого экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Адвокат допустил, что США хотят использовать Винника для обмена
21 февраля 2023, 21:15
 
СШАГрецияАлександр Винник
 
 
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