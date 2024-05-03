https://ria.ru/20240503/vinnik-1943784888.html

Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой

Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой - РИА Новости, 03.05.2024

Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T23:39

2024-05-03T23:39

2024-05-03T23:44

сша

греция

александр винник

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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух."Он заключил сделку о признании вины", - сказал адвокат.Винника, которого экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230221/vinnik-1853557977.html

сша

греция

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2024

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сша, греция, александр винник