https://ria.ru/20240503/vinnik-1943784888.html
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой - РИА Новости, 03.05.2024
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T23:39
2024-05-03T23:39
2024-05-03T23:44
сша
греция
александр винник
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух."Он заключил сделку о признании вины", - сказал адвокат.Винника, которого экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов.
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сша, греция, александр винник
США, Греция, Александр Винник
Арестованный в США россиянин признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой