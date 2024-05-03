https://ria.ru/20240503/vecherinke-1943635251.html

Ивлеева прокомментировала "голую вечеринку"

Ивлеева прокомментировала "голую вечеринку" - РИА Новости, 03.05.2024

Ивлеева прокомментировала "голую вечеринку"

Блогер Анастасия Ивлеева назвала "голую вечеринку" мероприятием, "которое произошло не в то время и не в том месте". РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:06

2024-05-03T11:06

2024-05-03T12:13

шоубиз

анастасия ивлеева

андрей третьяков

филипп киркоров

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева назвала "голую вечеринку" мероприятием, "которое произошло не в то время и не в том месте". "Мне бы хотелось ответить коротко: это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте", - сказала она в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову. Ивлеева рассказала, что после "голой вечеринки" решила уйти в "режим тишины". "Слушала внимательно, что говорят, какие аргументы и доводы приводят… Все шаги, действия, публикации, которые я делала на протяжении четырех месяцев, это была исключительно моя инициатива", - добавила она. По мнению Ивлеевой, количество хейта, с которым она столкнулась после проведения скандальной вечеринки, "вышло за пределы нормы". "В современном медиапространстве обвинение ровно приговору. Без объяснения причины, выяснения подробностей", - считает она. Также Ивлеева согласна, что некоторые моральные и этические нормы были нарушены. "Ответственность и последствия, которые понесли участники, были в каком-то отношении справедливы. Но в целом и общем анти-вечеринка зашла слишком далеко", - уточнила блогер. Ивлеева сравнила происходящее после "голой вечеринки" с доносами. "Мне кажется, это было нечто подобное. Кто-то что-то комментировал, пытался какие-то жаркие подробности вынести за скобки, подлить масло в огонь. Это были танцы на костях, которые выходили за пределы вечеринки", - добавила она. Гостями "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой 21 декабря были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Ивлеева была оштрафована на 100 тыс. рублей, рэпера Николая Васильева (Vacio) в общей сложности арестовали на 25 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html

https://ria.ru/20231016/primer-1902958124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анастасия ивлеева, андрей третьяков, филипп киркоров