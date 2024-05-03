https://ria.ru/20240503/vdnkh-1943627634.html

Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах

Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах - РИА Новости, 03.05.2024

Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах

Посетители ВДНХ смогут принять участие в экскурсиях на электротранспорте до конца октября, они познакомятся с историей и архитектурой московской выставки,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:37

2024-05-03T10:37

2024-05-03T10:37

городское хозяйство москвы

вднх

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посетители ВДНХ смогут принять участие в экскурсиях на электротранспорте до конца октября, они познакомятся с историей и архитектурой московской выставки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ. "С мая по октябрь на главной выставке страны проводятся обзорные экскурсии на электрокарах. Маршруты проходят по территории выставки и помогают лучше познакомиться с историей и архитектурой ВДНХ. Гости смогут полюбоваться живописными пейзажами Ландшафтного парка и каскада Каменских прудов, увидеть знаменитые павильоны, сделать красочные фотографии", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники ВДНХ уточнили, что участники экскурсий узнают о том, как появилась легендарная выставка, познакомятся с историей ее развития с 1939 года до наших дней. "Экскурсовод расскажет, в каких зданиях располагались родильный дом, правление колхоза и сельская чайная. Также гости выяснят, что объединяет главную выставку страны и главный ботанический сад", - отметили в пресс-службе. Там также уточнили, что обзорные экскурсии по территории на электрокарах проводятся по будням в 17.00 и по выходным в 10.30. Место встречи находится у Музея ВДНХ. -0-

https://ria.ru/20240430/vystavka-1943187838.html

https://ria.ru/20240131/vystavka-1924560699.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, вднх, общество