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Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах - РИА Новости, 03.05.2024
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10:37 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/vdnkh-1943627634.html
Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах
Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах - РИА Новости, 03.05.2024
Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах
Посетители ВДНХ смогут принять участие в экскурсиях на электротранспорте до конца октября, они познакомятся с историей и архитектурой московской выставки,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:37
2024-05-03T10:37
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посетители ВДНХ смогут принять участие в экскурсиях на электротранспорте до конца октября, они познакомятся с историей и архитектурой московской выставки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ. "С мая по октябрь на главной выставке страны проводятся обзорные экскурсии на электрокарах. Маршруты проходят по территории выставки и помогают лучше познакомиться с историей и архитектурой ВДНХ. Гости смогут полюбоваться живописными пейзажами Ландшафтного парка и каскада Каменских прудов, увидеть знаменитые павильоны, сделать красочные фотографии", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники ВДНХ уточнили, что участники экскурсий узнают о том, как появилась легендарная выставка, познакомятся с историей ее развития с 1939 года до наших дней. "Экскурсовод расскажет, в каких зданиях располагались родильный дом, правление колхоза и сельская чайная. Также гости выяснят, что объединяет главную выставку страны и главный ботанический сад", - отметили в пресс-службе. Там также уточнили, что обзорные экскурсии по территории на электрокарах проводятся по будням в 17.00 и по выходным в 10.30. Место встречи находится у Музея ВДНХ. -0-
https://ria.ru/20240430/vystavka-1943187838.html
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городское хозяйство москвы, вднх, общество
Городское хозяйство Москвы, ВДНХ, Общество
Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах

Посетители ВДНХ смогут посетить экскурсии на электрокарах до конца октября

© Фото : Пресс-служба ВДНХ | Перейти в медиабанкВДНХ
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : Пресс-служба ВДНХ
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посетители ВДНХ смогут принять участие в экскурсиях на электротранспорте до конца октября, они познакомятся с историей и архитектурой московской выставки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ.
"С мая по октябрь на главной выставке страны проводятся обзорные экскурсии на электрокарах. Маршруты проходят по территории выставки и помогают лучше познакомиться с историей и архитектурой ВДНХ. Гости смогут полюбоваться живописными пейзажами Ландшафтного парка и каскада Каменских прудов, увидеть знаменитые павильоны, сделать красочные фотографии", - рассказали в пресс-службе.
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Сотрудники ВДНХ уточнили, что участники экскурсий узнают о том, как появилась легендарная выставка, познакомятся с историей ее развития с 1939 года до наших дней.
"Экскурсовод расскажет, в каких зданиях располагались родильный дом, правление колхоза и сельская чайная. Также гости выяснят, что объединяет главную выставку страны и главный ботанический сад", - отметили в пресс-службе.
Там также уточнили, что обзорные экскурсии по территории на электрокарах проводятся по будням в 17.00 и по выходным в 10.30. Место встречи находится у Музея ВДНХ. -0-
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