https://ria.ru/20240503/ukraina-1943763114.html

На Украине некоторые категории чиновников потеряют бронь от мобилизации

На Украине некоторые категории чиновников потеряют бронь от мобилизации - РИА Новости, 03.05.2024

На Украине некоторые категории чиновников потеряют бронь от мобилизации

Некоторые украинские чиновники, согласно новым правилам, лишатся брони от мобилизации и могут быть призваны в ряды ВСУ, заявил спикер минобороны Украины Дмитрий РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T19:55

2024-05-03T19:55

2024-05-03T20:04

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Некоторые украинские чиновники, согласно новым правилам, лишатся брони от мобилизации и могут быть призваны в ряды ВСУ, заявил спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин. "Есть четкие правила, они несколько изменились. Сейчас будут забронированы государственные служащие категории "А" - это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления", - приводит слова Лазуткина украинское издание Еspreso.tv. По его словам, при этом чиновников категории "Б" и "В" будут бронировать от армии на 50%. Он отметил, что призывники, которые возглавляют "определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованы в армию". Лазуткин уточнил, что к категории "В" относятся исполнители. Кроме того, как отметил Лазуткин, отсрочку от призыва будут предоставлять представителям нацполиции, национальной гвардии, судьям, а также тем, кто занимается киберзащитой. Ранее в пятницу минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, по которым военнообязанные могут быть признаны годными к службе - среди этих недугов фигурируют отдельные формы умственной отсталости и психических заболеваний. Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон относительно отмены статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, украинские мужчины получившие после 24 февраля 2022 года 2-ю или 3-ю группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится 9 месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240501/odessa-1943234745.html

https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942884856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины