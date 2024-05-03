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Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943752035.html
Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.05.2024
Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Словакию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять премьер-министр Роберт Фицо, сообщило министерство иностранных дел республики. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:37
2024-05-03T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
швейцария
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять премьер-министр Роберт Фицо, сообщило министерство иностранных дел республики. "Словакия на конференции примет активное участие на уровне премьер-министра республики Роберта Фицо", - говорится в сообщении МИД Словакии, размещенном в пятницу на официальном сайте ведомства. В министерстве сообщили, что приглашение премьер-министру Словакии передали послы Швейцарии и Украины в республике. Ранее Фицо говорил, что Словакия готова принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, которая может привести к подходящим всем заинтересованным сторонам предложениям. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240503/shveytsariya-1943641602.html
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в мире, украина, словакия, швейцария, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Швейцария, Роберт Фицо
Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

МИД Словакии: Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять премьер-министр Роберт Фицо, сообщило министерство иностранных дел республики.
"Словакия на конференции примет активное участие на уровне премьер-министра республики Роберта Фицо", - говорится в сообщении МИД Словакии, размещенном в пятницу на официальном сайте ведомства. В министерстве сообщили, что приглашение премьер-министру Словакии передали послы Швейцарии и Украины в республике.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
Ранее Фицо говорил, что Словакия готова принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, которая может привести к подходящим всем заинтересованным сторонам предложениям.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Медведев назвал конференцию в Швейцарии доказательством импотенции Запада
Вчера, 11:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияШвейцарияРоберт Фицо
 
 
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