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США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 03.05.2024 (обновлено: 18:42 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943748876.html
США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT
США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT - РИА Новости, 03.05.2024
США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT
США не могут отправить все вооружения, которые обещали Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T18:20
2024-05-03T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США не могут отправить все вооружения, которые обещали Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника."Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно. &lt;...&gt; Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — говорится в публикации. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых Киеву вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS (теоретически это могут быть оперативно-тактические ракеты ATACMS); артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа; боевые машины пехоты Bradley; высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование; патроны для стрелкового вооружения, в частности для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с БПЛА; бронированные автомобили MRAP и HMMWV; переносные ЗРК Stinger; противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4.В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
сша
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT

NYT: США нужно время, чтобы решить, что из обещанного ВСУ они могут отправить

© AFP 2024 / PETRAS MALUKASАмериканская БМП Bradley
Американская БМП Bradley - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
Американская БМП Bradley. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США не могут отправить все вооружения, которые обещали Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.
«
"Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно. <...> Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых Киеву вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.
В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS (теоретически это могут быть оперативно-тактические ракеты ATACMS); артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа; боевые машины пехоты Bradley; высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование; патроны для стрелкового вооружения, в частности для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с БПЛА; бронированные автомобили MRAP и HMMWV; переносные ЗРК Stinger; противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4.
В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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30 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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