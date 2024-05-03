США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT
NYT: США нужно время, чтобы решить, что из обещанного ВСУ они могут отправить
Американская БМП Bradley. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США не могут отправить все вооружения, которые обещали Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.
«
"Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно. <...> Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых Киеву вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.
В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS (теоретически это могут быть оперативно-тактические ракеты ATACMS); артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа; боевые машины пехоты Bradley; высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование; патроны для стрелкового вооружения, в частности для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с БПЛА; бронированные автомобили MRAP и HMMWV; переносные ЗРК Stinger; противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4.
В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
США гарантируют: Зеленский придумал Украине светлое будущее
30 апреля, 08:00