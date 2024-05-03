https://ria.ru/20240503/ukraina-1943748876.html

США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT

США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT - РИА Новости, 03.05.2024

США не смогут отправить Украине все обещанное оружие, пишет NYT

США не могут отправить все вооружения, которые обещали Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T18:20

2024-05-03T18:20

2024-05-03T18:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США не могут отправить все вооружения, которые обещали Украине, пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника."Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно. <...> Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — говорится в публикации. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых Киеву вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов. В него, среди прочего, вошли боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS (теоретически это могут быть оперативно-тактические ракеты ATACMS); артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа; боевые машины пехоты Bradley; высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование; патроны для стрелкового вооружения, в частности для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с БПЛА; бронированные автомобили MRAP и HMMWV; переносные ЗРК Stinger; противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4.В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины