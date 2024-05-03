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На Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог БПЛА - РИА Новости, 03.05.2024
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17:48 03.05.2024 (обновлено: 18:01 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943742939.html
На Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог БПЛА
На Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог БПЛА - РИА Новости, 03.05.2024
На Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог БПЛА
Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:48
2024-05-03T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
нацбанк украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА, тепловизоры и радиооборудование, сообщила в пятницу пресс-служба НБУ. Сообщается, что запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". "Банкам и небанковским финучреждениям запрещено принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования", - говорится в материале, размещенном на сайте НБУ. Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в единый список товаров двойного назначения. Согласно информации из указанного списка, запрет распространяется на беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html
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в мире, технологии, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, нацбанк украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Нацбанк Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог БПЛА

Нацбанк Украины запретил ломбардам и банкам принимать в залог БПЛА и тепловизоры

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА, тепловизоры и радиооборудование, сообщила в пятницу пресс-служба НБУ.
Сообщается, что запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
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"Банкам и небанковским финучреждениям запрещено принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования", - говорится в материале, размещенном на сайте НБУ.
Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в единый список товаров двойного назначения. Согласно информации из указанного списка, запрет распространяется на беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
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