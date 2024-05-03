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Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
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17:14 03.05.2024 (обновлено: 18:30 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943734746.html
Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине
Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине - РИА Новости, 03.05.2024
Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине
Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии, пишут журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:14
2024-05-03T18:30
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии, пишут журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло."Путин думает о долгосрочной перспективе. &lt;…&gt; Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины", — говорится в статье.Как отметили журналисты, западные страны не имеют стратегии и пассивно реагируют на события в зоне специальной операции. Например, если у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Чехия создает альянс для покупки снарядов, а остальные европейцы не могут заставить собственные предприятия нарастить производство. Когда противовоздушная оборона Украины рушится, Германия передает ей еще одну систему Patriot и призывает других последовать ее примеру.Девек и Дюкло напомнили, что США не могут и далее в одиночку удовлетворять потребности ВСУ. Эта задача станет еще более сложной с началом других вооруженных конфликтов, в которые будет вовлечен Вашингтон. Возможная война за контроль над Тайванем быстро исчерпает возможности американского военно-промышленного комплекса, и тогда Киев сможет рассчитывать исключительно на потенциал Евросоюза, резюмируется в публикации.Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркнул он.Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные изменения
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
Путин играет вдолгую. На Западе раскрыли, как Россия одолела США на Украине

Internationale Politik: РФ побеждает на Украине благодаря долгосрочной стратегии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии, пишут журналисты Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло.
"Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины", — говорится в статье.
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Как отметили журналисты, западные страны не имеют стратегии и пассивно реагируют на события в зоне специальной операции. Например, если у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Чехия создает альянс для покупки снарядов, а остальные европейцы не могут заставить собственные предприятия нарастить производство. Когда противовоздушная оборона Украины рушится, Германия передает ей еще одну систему Patriot и призывает других последовать ее примеру.
Девек и Дюкло напомнили, что США не могут и далее в одиночку удовлетворять потребности ВСУ. Эта задача станет еще более сложной с началом других вооруженных конфликтов, в которые будет вовлечен Вашингтон. Возможная война за контроль над Тайванем быстро исчерпает возможности американского военно-промышленного комплекса, и тогда Киев сможет рассчитывать исключительно на потенциал Евросоюза, резюмируется в публикации.
Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. По словам Владимира Зеленского, войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркнул он.
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