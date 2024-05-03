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Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
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16:05 03.05.2024 (обновлено: 16:06 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943717056.html
Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ
Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024
Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ
Три депутата городского совета Киева, якобы служившие в городской территориальной обороне, уклонялись от воинской службы, генпрокуратура Украины в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:05
2024-05-03T16:06
в мире
украина
киев
центральный регион (малави)
михаил терентьев
киевский городской совет
европейская солидарность
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три депутата городского совета Киева, якобы служившие в городской территориальной обороне, уклонялись от воинской службы, генпрокуратура Украины в Telegram-канале сообщила о передаче обвинительного акта в суд. "Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов Киевского городского совета. Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении. Как сообщают в генпрокуратуре, депутаты являлись военнослужащими одной и частей территориальной обороны, но при содействии командира части почти год уклонялись от выполнения служебных обязанностей, при этом получая все полагающиеся военным выплаты. В свою очередь, как сообщает украинское издание "Страна", речь идет о депутатах о партии "Европейская солидарность" - Олеге Левченко и Игоре Хацевиче, а также о депутате Михаиле Терентьеве от партии "УДАР". По данным издания, обвинения предъявлены также помощнику Хацевича - Алексею Шпаку. "Командир этой части также обвиняется в превышении служебных полномочий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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украина
киев
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в мире, украина, киев, центральный регион (малави), михаил терентьев, киевский городской совет, европейская солидарность, украинский демократический альянс за реформы (удар)
В мире, Украина, Киев, Центральный регион (Малави), Михаил Терентьев, Киевский городской совет, Европейская солидарность, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ

Три депутата горсовета Киева, "на бумаге" записанные в ВСУ, уклонялись от службы

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три депутата городского совета Киева, якобы служившие в городской территориальной обороне, уклонялись от воинской службы, генпрокуратура Украины в Telegram-канале сообщила о передаче обвинительного акта в суд.
"Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов Киевского городского совета. Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщают в генпрокуратуре, депутаты являлись военнослужащими одной и частей территориальной обороны, но при содействии командира части почти год уклонялись от выполнения служебных обязанностей, при этом получая все полагающиеся военным выплаты.
В свою очередь, как сообщает украинское издание "Страна", речь идет о депутатах о партии "Европейская солидарность" - Олеге Левченко и Игоре Хацевиче, а также о депутате Михаиле Терентьеве от партии "УДАР". По данным издания, обвинения предъявлены также помощнику Хацевича - Алексею Шпаку. "Командир этой части также обвиняется в превышении служебных полномочий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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В миреУкраинаКиевЦентральный регион (Малави)Михаил ТерентьевКиевский городской советЕвропейская солидарностьУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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