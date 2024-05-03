https://ria.ru/20240503/ukraina-1943717056.html

Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ

Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ - РИА Новости, 03.05.2024

Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ

Три депутата городского совета Киева, якобы служившие в городской территориальной обороне, уклонялись от воинской службы, генпрокуратура Украины в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:05

2024-05-03T16:05

2024-05-03T16:06

в мире

украина

киев

центральный регион (малави)

михаил терентьев

киевский городской совет

европейская солидарность

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три депутата городского совета Киева, якобы служившие в городской территориальной обороне, уклонялись от воинской службы, генпрокуратура Украины в Telegram-канале сообщила о передаче обвинительного акта в суд. "Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов Киевского городского совета. Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении. Как сообщают в генпрокуратуре, депутаты являлись военнослужащими одной и частей территориальной обороны, но при содействии командира части почти год уклонялись от выполнения служебных обязанностей, при этом получая все полагающиеся военным выплаты. В свою очередь, как сообщает украинское издание "Страна", речь идет о депутатах о партии "Европейская солидарность" - Олеге Левченко и Игоре Хацевиче, а также о депутате Михаиле Терентьеве от партии "УДАР". По данным издания, обвинения предъявлены также помощнику Хацевича - Алексею Шпаку. "Командир этой части также обвиняется в превышении служебных полномочий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906474347.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, центральный регион (малави), михаил терентьев, киевский городской совет, европейская солидарность, украинский демократический альянс за реформы (удар)