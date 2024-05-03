Трех депутатов горсовета Киева обвинили в уклонении от службы в ВСУ
Три депутата горсовета Киева, "на бумаге" записанные в ВСУ, уклонялись от службы
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три депутата городского совета Киева, якобы служившие в городской территориальной обороне, уклонялись от воинской службы, генпрокуратура Украины в Telegram-канале сообщила о передаче обвинительного акта в суд.
"Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов Киевского городского совета. Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщают в генпрокуратуре, депутаты являлись военнослужащими одной и частей территориальной обороны, но при содействии командира части почти год уклонялись от выполнения служебных обязанностей, при этом получая все полагающиеся военным выплаты.
В свою очередь, как сообщает украинское издание "Страна", речь идет о депутатах о партии "Европейская солидарность" - Олеге Левченко и Игоре Хацевиче, а также о депутате Михаиле Терентьеве от партии "УДАР". По данным издания, обвинения предъявлены также помощнику Хацевича - Алексею Шпаку. "Командир этой части также обвиняется в превышении служебных полномочий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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31 октября 2023, 16:54