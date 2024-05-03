https://ria.ru/20240503/ukraina-1943605458.html

Организатор "антимайдана" рассказал, как Киев использовал "поезда дружбы"

Организатор "антимайдана" рассказал, как Киев использовал "поезда дружбы" - РИА Новости, 03.05.2024

Организатор "антимайдана" рассказал, как Киев использовал "поезда дружбы"

Киевский режим с 2014 года использовал для подавления протеста несогласных и силовые структуры, и футбольных фанатов, отправляя на юго-восток Украины "поезда... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T07:07

2024-05-03T07:07

2024-05-03T07:23

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ГЕНИЧЕНСК (Херсонская обл.), 3 мая - РИА Новости. Киевский режим с 2014 года использовал для подавления протеста несогласных и силовые структуры, и футбольных фанатов, отправляя на юго-восток Украины "поезда дружбы", рассказал РИА Новости Константин Тистол, замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, организатор николаевского "антимайдана" в 2014 году. "Когда у нас в городе (Николаеве - ред.) были очень массовые митинги, первый раз киевские власти решили прислать в город "поезд дружбы". Приехал состав из Киева, хотели высадится на железнодорожном вокзале. Получилось так, что наш актив об этом нам донес, и горожане встретили так "поезд дружбы", что эти боевики, не успев выгрузиться, сразу ретировались, и это, можно сказать, что сыграло на опережение", - сказал собеседник агентства. По его словам, в апреле 2014 года киевский режим заручился поддержкой силовиков и армии и силой стал давить всех участников "антимайданов". "С одесситами я общался, они (киевские власти - ред.) заручились поддержкой "ультрас", футбольных болельщиков, и под футбольный матч, который должен был состояться, подвезли большую толпу, больше 1000 человек, которые были заточены на то, чтобы устроить кровавую бойню с горожанами", - рассказал он. Время, отметил Тистол, специально выбрали, чтобы большая часть жителей Украины на майские праздники уехали на дачи и одесские участники "антимайдана" не смогли оказать значимого сопротивления. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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