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В Киеве допустили ухудшение положения Украины - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:57 03.05.2024 (обновлено: 03:07 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943596090.html
В Киеве допустили ухудшение положения Украины
В Киеве допустили ухудшение положения Украины - РИА Новости, 03.05.2024
В Киеве допустили ухудшение положения Украины
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T02:57
2024-05-03T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
владимир рогов
вооруженные силы украины
киев
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года. В интервью журналу Economist он выразил мнение, что сейчас обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию". "Но полноценные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года", - приводит издание предположение замначальника ГУР. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Оценивая перспективы Украины на поле боя, Скибицкий заявил, что ситуация такая же тяжелая, как и в первые дни СВО, при этом она может стать еще хуже. Замначальника ГУР также признал тактический успех российских войск в селе Очеретино и ошибку при ротации украинских войск в этом районе. Во второй половине апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявлял РИА Новости, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. Позднее - уже в мае - представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. Рогов отмечал, что Очеретино - это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
https://ria.ru/20240503/manevr-1943594852.html
https://ria.ru/20240503/avdeevka-1943590326.html
донецкая народная республика
авдеевка
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украина
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина
В Киеве допустили ухудшение положения Украины

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: ситуация на Украине может ухудшиться

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, но добавил, что оно может ухудшиться, при этом он же предположил, что мирные переговоры с Россией могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
В интервью журналу Economist он выразил мнение, что сейчас обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию". "Но полноценные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года", - приводит издание предположение замначальника ГУР.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Оценивая перспективы Украины на поле боя, Скибицкий заявил, что ситуация такая же тяжелая, как и в первые дни СВО, при этом она может стать еще хуже.
Замначальника ГУР также признал тактический успех российских войск в селе Очеретино и ошибку при ротации украинских войск в этом районе.
Во второй половине апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявлял РИА Новости, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. Позднее - уже в мае - представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. Рогов отмечал, что Очеретино - это господствующая высота и является ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
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