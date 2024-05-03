В США заявили о подрыве способности Украины сражаться
Конгрессмен Смит: задержки с поставками подорвали способность ВСУ сражаться
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Задержки с поставками американской военной помощи Украине подорвали способность ВСУ сражаться, а после нанесли удар и по их моральному духу, заявил руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит в интервью журналу Foreign Policy.
"Это подорвало способность Украины сражаться, а затем подорвало их моральный дух", - сообщил он в ответ на вопрос о последствиях задержек с поставками военной помощи.
Конгрессмен от Демократической партии утверждает, что, в отличие от оставшихся без оружия и боеприпасов украинских военных, Россия, напротив, "психологически чувствует, что побеждает".
Смит также признался, что недоволен темпами роста производства оружия для поставок Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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