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В конгрессе США назвали наилучший исход конфликта для Киева - РИА Новости, 03.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 03.05.2024 (обновлено: 02:46 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943594463.html
В конгрессе США назвали наилучший исход конфликта для Киева
В конгрессе США назвали наилучший исход конфликта для Киева - РИА Новости, 03.05.2024
В конгрессе США назвали наилучший исход конфликта для Киева
Руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит заявил в интервью, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T02:16
2024-05-03T02:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
адам смит
владимир путин
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит заявил в интервью, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение "того, что у них есть". "Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть", - заявил он журналу Foreign Policy на вопрос о наилучшем возможном исходе конфликта для Киева. По мнению конгрессмена от Демократической партии, США необходимо более "агрессивно" пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения украинского конфликта. "Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
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украина, россия, киев, адам смит, владимир путин, сергей лавров, нато, конгресс сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Адам Смит, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Конгресс США, В мире
В конгрессе США назвали наилучший исход конфликта для Киева

Смит: часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит заявил в интервью, что наилучшим исходом украинского конфликта для Киева могло бы стать сохранение "того, что у них есть".
"Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть", - заявил он журналу Foreign Policy на вопрос о наилучшем возможном исходе конфликта для Киева.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
По мнению конгрессмена от Демократической партии, США необходимо более "агрессивно" пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения украинского конфликта.
"Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Украину придется спасать от нее самой
1 мая, 08:00
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевАдам СмитВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОКонгресс СШАВ мире
 
 
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