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Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ

Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ - РИА Новости, 03.05.2024

Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной подарков в честь Дня Победы, сообщает Туркменское... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T21:13

2024-05-03T21:13

2024-05-03T21:13

туркмения

сердар бердымухамедов

день победы

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АШХАБАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной подарков в честь Дня Победы, сообщает Туркменское телевидение. Документ обязывает "областные, городские и районные администрации вручить в торжественной обстановке от имени президента Туркменистана ветеранам ВОВ денежные, по 200 манатов (около $60), и ценные подарки". Отмечается, что глава государства подписал указ, "почитая героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны, и трудовую доблесть тружеников тыла, а также по случаю 79-й годовщины Великой Победы".

https://ria.ru/20240429/veterany-1943075196.html

туркмения

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туркмения, сердар бердымухамедов , день победы