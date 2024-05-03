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Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ - РИА Новости, 03.05.2024
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21:13 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ukaz-1943772718.html
Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ
Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ - РИА Новости, 03.05.2024
Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной подарков в честь Дня Победы, сообщает Туркменское... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T21:13
2024-05-03T21:13
туркмения
сердар бердымухамедов
день победы
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АШХАБАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной подарков в честь Дня Победы, сообщает Туркменское телевидение. Документ обязывает "областные, городские и районные администрации вручить в торжественной обстановке от имени президента Туркменистана ветеранам ВОВ денежные, по 200 манатов (около $60), и ценные подарки". Отмечается, что глава государства подписал указ, "почитая героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны, и трудовую доблесть тружеников тыла, а также по случаю 79-й годовщины Великой Победы".
https://ria.ru/20240429/veterany-1943075196.html
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туркмения, сердар бердымухамедов , день победы
Туркмения, Сердар Бердымухамедов , День Победы
Президент Туркмении подписал указ о подарках ветеранам ВОВ

Глава Туркмении подписал указ о подарках ветеранам Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Ветеран Великой Отечественной войны . Архивное фото
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АШХАБАД, 3 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной подарков в честь Дня Победы, сообщает Туркменское телевидение.
Документ обязывает "областные, городские и районные администрации вручить в торжественной обстановке от имени президента Туркменистана ветеранам ВОВ денежные, по 200 манатов (около $60), и ценные подарки".
Отмечается, что глава государства подписал указ, "почитая героизм, проявленный на полях сражений участниками Великой Отечественной войны, и трудовую доблесть тружеников тыла, а также по случаю 79-й годовщины Великой Победы".
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