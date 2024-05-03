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Захарова предупредила о возмездии за удары по Крыму - РИА Новости, 03.05.2024
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15:10 03.05.2024 (обновлено: 16:35 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/udar-1943706610.html
Захарова предупредила о возмездии за удары по Крыму
Захарова предупредила о возмездии за удары по Крыму - РИА Новости, 03.05.2024
Захарова предупредила о возмездии за удары по Крыму
Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:10
2024-05-03T16:35
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — сказала она.Дипломат отметила, что Киев и его западные хозяева в расчете на пропагандистский эффект вынашивают планы новых террористических атак против объектов в России перед Днем Победы.Агентство Reuters накануне опубликовало материал о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.В конце апреля начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которой ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
https://ria.ru/20240503/most-1943652169.html
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в мире, лондон, брюссель, мария захарова, вашингтон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, великобритания, евросоюз, европа, украина, россия
В мире, Лондон, Брюссель, Мария Захарова, Вашингтон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Великобритания, Евросоюз, Европа, Украина, Россия
Захарова предупредила о возмездии за удары по Крыму

Захарова: Россия ответит сокрушительным ударом на любую агрессию против Крыма

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что за любой атакой на Крым последует сокрушительный ответ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«
"Любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — сказала она.
Дипломат отметила, что Киев и его западные хозяева в расчете на пропагандистский эффект вынашивают планы новых террористических атак против объектов в России перед Днем Победы.
Агентство Reuters накануне опубликовало материал о визите главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.
В конце апреля начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, передаваемые им от США, для ударов по территории России. Вашингтон считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которой ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Источник рассказал, с помощью чего могли взорвать Крымский мост в 2022 году
Вчера, 12:15
 
В миреЛондонБрюссельМария ЗахароваВашингтонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВеликобританияЕвросоюзЕвропаУкраинаРоссия
 
 
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