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"Их уничтожили": в Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
"Их уничтожили": в Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации - РИА Новости, 03.05.2024
"Их уничтожили": в Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
Вооруженные силы России, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, нанесли серьезный удар по украинской армии, пишет британская... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T10:59
2024-05-03T10:59
2024-05-03T12:04
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России, уничтожив американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS, нанесли серьезный удар по украинской армии, пишет британская газета Daily Express."Россия опубликовала новое видео, показывающее уничтожение двух жизненно важных артиллерийских систем американского производства на Украине, что стало еще одним ударом по огневой мощи страны", — подчеркнули в издании.Отмечается, что это уже не первый раз, когда российские военные уничтожают РСЗО HIMARS. Кроме того, в настоящее время России удается настолько быстро находить украинское вооружение, что ВСУ не успевают переместить его до нанесения удара, говорится в материале.В среду источник в Минобороны России сообщил РИА Новости, что группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении.На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Тогда же Пентагон объявил о возобновлении военных поставок киевскому режиму, куда в числе прочего войдут боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS.Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные изменения
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Ракетный удар по позициям РСЗО HIMARS на Купянском направлении
Расчетом ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении.
В результате удара две пусковые установки были уничтожены.
2024-05-03T10:59
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В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Министерство обороны США
"Их уничтожили": в Британии отреагировали на кадры из зоны спецоперации
DE: уничтожив РСЗО HIMARS, Россия нанесла серьезный удар по ВСУ