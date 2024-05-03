В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек
Geo TV: в Пакистане при падении в ущелье автобуса погибли не менее 20 человек
© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, и еще около 20 получили ранения при падении в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV.
По данным полиции, автобус направлялся из Равалпинди в Гилгит, а авария произошла около 5:30 утра в пятницу. Представитель полиции отметил, что авария произошла в 20 километрах от города Чилас, по предварительным данным автобус упал в ущелье из-за превышения скорости.
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Заместитель комиссара полиции Файаз Ахмед сообщил Geo News, что состояние как минимум пяти раненых пассажиров является серьезным.
"В районе крушения завершена спасательная операция, в которой также участвовали армейские вертолеты", - сказал он.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших. Премьер также поручил соответствующим властям оказать пострадавшим всю возможную медицинскую помощь.