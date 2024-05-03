https://ria.ru/20240503/tv-1943609311.html

В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек

В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 03.05.2024

В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, и еще около 20 получили ранения при падении в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:09

2024-05-03T08:09

2024-05-03T08:37

в мире

пакистан

равалпинди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, и еще около 20 получили ранения при падении в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV. По данным полиции, автобус направлялся из Равалпинди в Гилгит, а авария произошла около 5:30 утра в пятницу. Представитель полиции отметил, что авария произошла в 20 километрах от города Чилас, по предварительным данным автобус упал в ущелье из-за превышения скорости. Заместитель комиссара полиции Файаз Ахмед сообщил Geo News, что состояние как минимум пяти раненых пассажиров является серьезным. "В районе крушения завершена спасательная операция, в которой также участвовали армейские вертолеты", - сказал он. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших. Премьер также поручил соответствующим властям оказать пострадавшим всю возможную медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240427/avtobus-1942821360.html

https://ria.ru/20240502/dtp-1943416835.html

пакистан

равалпинди

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Варвара Скокшина

в мире, пакистан, равалпинди