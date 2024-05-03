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В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 03.05.2024
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08:09 03.05.2024 (обновлено: 08:37 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/tv-1943609311.html
В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек
В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 03.05.2024
В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли, и еще около 20 получили ранения при падении в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:09
2024-05-03T08:37
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, и еще около 20 получили ранения при падении в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV. По данным полиции, автобус направлялся из Равалпинди в Гилгит, а авария произошла около 5:30 утра в пятницу. Представитель полиции отметил, что авария произошла в 20 километрах от города Чилас, по предварительным данным автобус упал в ущелье из-за превышения скорости. Заместитель комиссара полиции Файаз Ахмед сообщил Geo News, что состояние как минимум пяти раненых пассажиров является серьезным. "В районе крушения завершена спасательная операция, в которой также участвовали армейские вертолеты", - сказал он. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших. Премьер также поручил соответствующим властям оказать пострадавшим всю возможную медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240427/avtobus-1942821360.html
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в мире, пакистан, равалпинди
В мире, Пакистан, Равалпинди
В Пакистане при аварии с автобусом погибли не менее 20 человек

Geo TV: в Пакистане при падении в ущелье автобуса погибли не менее 20 человек

© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли, и еще около 20 получили ранения при падении в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Geo TV.
По данным полиции, автобус направлялся из Равалпинди в Гилгит, а авария произошла около 5:30 утра в пятницу. Представитель полиции отметил, что авария произошла в 20 километрах от города Чилас, по предварительным данным автобус упал в ущелье из-за превышения скорости.
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Заместитель комиссара полиции Файаз Ахмед сообщил Geo News, что состояние как минимум пяти раненых пассажиров является серьезным.
"В районе крушения завершена спасательная операция, в которой также участвовали армейские вертолеты", - сказал он.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших. Премьер также поручил соответствующим властям оказать пострадавшим всю возможную медицинскую помощь.
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