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В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 03.05.2024 (обновлено: 17:03 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/tsentr-1943711499.html
В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства
В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства - РИА Новости, 03.05.2024
В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства
В зоне СВО российскими подразделениями уничтожен очередной танк Abrams американского производства, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:36
2024-05-03T17:03
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
украина
m1 abrams
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В зоне СВО российскими подразделениями уничтожен очередной танк Abrams американского производства, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-мм самоходную пушку "DANA М2" чешского производства, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", а также две 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240503/mo-1943711813.html
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, украина, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Украина, M1 Abrams
В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, уничтожен танк Abrams

© Министерство обороны РФЭвакуация подбитого танка Abrams российскими войсками. Кадр из видео
Эвакуация подбитого танка Abrams российскими войсками. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Министерство обороны РФ
Эвакуация подбитого танка Abrams российскими войсками. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В зоне СВО российскими подразделениями уничтожен очередной танк Abrams американского производства, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-мм самоходную пушку "DANA М2" чешского производства, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", а также две 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.
В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаM1 Abrams
 
 
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