https://ria.ru/20240503/tsentr-1943711499.html

В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства

В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства - РИА Новости, 03.05.2024

В зоне СВО уничтожили очередной танк Abrams американского производства

В зоне СВО российскими подразделениями уничтожен очередной танк Abrams американского производства, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:36

2024-05-03T15:36

2024-05-03T17:03

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

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m1 abrams

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В зоне СВО российскими подразделениями уничтожен очередной танк Abrams американского производства, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-мм самоходную пушку "DANA М2" чешского производства, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", а также две 122-мм гаубицы Д-30", - сказали в ведомстве.В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240503/mo-1943711813.html

россия

донецкая народная республика

сша

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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, украина, m1 abrams