https://ria.ru/20240503/trevoga-1943778414.html

На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2024

На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу четвертый раз за день объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-03T22:15

2024-05-03T22:15

2024-05-04T00:13

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу четвертый раз за день объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.Уточняется, что сигналы в Киеве и во всех регионах прозвучали практически одновременно — в 20:43 мск. Ранее в пятницу тревогу уже объявляли по всей Украине, каждый раз она длилась не более получаса. Издание "Страна" сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html

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в мире, украина, киев, херсон, вооруженные силы рф