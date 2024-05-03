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На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 03.05.2024 (обновлено: 00:13 04.05.2024)
https://ria.ru/20240503/trevoga-1943778414.html
На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2024
На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу четвертый раз за день объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-03T22:15
2024-05-04T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
херсон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу четвертый раз за день объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.Уточняется, что сигналы в Киеве и во всех регионах прозвучали практически одновременно — в 20:43 мск. Ранее в пятницу тревогу уже объявляли по всей Украине, каждый раз она длилась не более получаса. Издание "Страна" сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240503/borrel-1943774951.html
украина
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в мире, украина, киев, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Херсон, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины в четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу четвертый раз за день объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что сигналы в Киеве и во всех регионах прозвучали практически одновременно — в 20:43 мск.
Ранее в пятницу тревогу уже объявляли по всей Украине, каждый раз она длилась не более получаса. Издание "Страна" сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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