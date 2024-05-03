https://ria.ru/20240503/tonirovka-1943589591.html

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол - РИА Новости, 03.05.2024

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол

В Госдуму внесён законопроект, отменяющий штрафы за тонировку передних боковых стёкол, если их светопропускание не менее 50% от показателя, установленного... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T00:33

2024-05-03T00:33

2024-05-03T10:58

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, отменяющий штрафы за тонировку передних боковых стёкол, если их светопропускание не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента, документы к инициативе доступны в Telegram-канале ее автора, депутата ГД Ярослава Нилова (ЛДПР). "Изложить часть 31 статьи 12.5 КоАП в следующей редакции: 3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, за исключением передних боковых стекол, светопропускание которых должно составлять не менее 50% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, – влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей", - написано в проекте закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что штрафы за тонировку стекол вызывают много споров среди водителей. Тонировка также становится поводом для проверки машины сотрудником ГИБДД, "что является благодатной почвой для злоупотреблений". Кроме того, тонировка защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, снижает температуру нагрева салона, в то время как использование кондиционера существенно увеличивает расход топлива, сказано в записке. "Требования же к светопропусканию ветрового стекла предполагается оставить без изменений. Нередки случаи, когда самим водителям, находящимся в своем автомобиле, требуется срочная медицинская помощь, либо, когда водители демонстрируют неадекватное поведение, и в таких случаях инспекторы ГИБДД или иные уполномоченные лица должны иметь возможность выявлять и пресекать подобные ситуации", - написано в документе.

https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html

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общество, авто, ярослав нилов, госдума рф, гибдд мвд рф, лдпр, россия