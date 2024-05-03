https://ria.ru/20240503/terrorizm-1943707618.html

Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой

Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой - РИА Новости, 03.05.2024

Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по сотрудничеству в борьбе с... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T15:16

2024-05-03T15:16

2024-05-03T15:16

россия

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

безопасность

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по сотрудничеству в борьбе с террористической угрозой, миграционной сфере, сообщает пресс-службе Кремля. "В деловом и конструктивном ключе проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

россия

таджикистан

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Кирилл Волков

россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, безопасность