https://ria.ru/20240503/terrorizm-1943707618.html
Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой
Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой - РИА Новости, 03.05.2024
Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по сотрудничеству в борьбе с... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T15:16
2024-05-03T15:16
2024-05-03T15:16
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по сотрудничеству в борьбе с террористической угрозой, миграционной сфере, сообщает пресс-службе Кремля. "В деловом и конструктивном ключе проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, безопасность
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Безопасность
Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой
Путин и Рахмон будут совершенствовать механизмы взаимодействия против терроризма