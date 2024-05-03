https://ria.ru/20240503/tatarstan-1943618900.html

В Татарстане выпал снег

В Татарстане выпал снег - РИА Новости, 03.05.2024

В Татарстане выпал снег

Снег выпал в Татарстане в пятницу утром, кратковременные заряды мокрого снега и дождя ожидаются в республике в пятницу и субботу, сообщает управление по... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:33

2024-05-03T09:33

2024-05-03T09:33

общество

казань

экология в россии

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КАЗАНЬ, 3 мая – РИА Новости. Снег выпал в Татарстане в пятницу утром, кратковременные заряды мокрого снега и дождя ожидаются в республике в пятницу и субботу, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. "В пятницу, 3 мая, и в субботу, 4 мая, временами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, осадки будут выпадать в виде кратковременных зарядов с существенным ухудшением видимости", - говорится в сообщении. Также, согласно прогнозу, усилится северо-западный ветер – его порывы будут достигать местами 15-20 метров в секунду. Ночью 3 мая ожидается 0..+2°, местами в воздухе и на почве до -3°. 4 мая температура повсеместно понизится до 0..-5°. Днем температура не превысит +3..+8°. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. В первой половине следующей недели в Татарстане также сохранится холодная погода временами с осадками смешанного характера. Как сообщает мэрия Казани, в детских садах, школах и больницах города в связи с пришедшим похолоданием возобновят подачу тепла.

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html

https://ria.ru/20240502/pokholodanie-1943537640.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, казань, экология в россии