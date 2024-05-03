Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане выпал снег - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/tatarstan-1943618900.html
В Татарстане выпал снег
В Татарстане выпал снег - РИА Новости, 03.05.2024
В Татарстане выпал снег
Снег выпал в Татарстане в пятницу утром, кратковременные заряды мокрого снега и дождя ожидаются в республике в пятницу и субботу, сообщает управление по... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:33
2024-05-03T09:33
общество
казань
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951639_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_99760bfb239d26067ef432b0e4e2e0a8.jpg
КАЗАНЬ, 3 мая – РИА Новости. Снег выпал в Татарстане в пятницу утром, кратковременные заряды мокрого снега и дождя ожидаются в республике в пятницу и субботу, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. "В пятницу, 3 мая, и в субботу, 4 мая, временами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, осадки будут выпадать в виде кратковременных зарядов с существенным ухудшением видимости", - говорится в сообщении. Также, согласно прогнозу, усилится северо-западный ветер – его порывы будут достигать местами 15-20 метров в секунду. Ночью 3 мая ожидается 0..+2°, местами в воздухе и на почве до -3°. 4 мая температура повсеместно понизится до 0..-5°. Днем температура не превысит +3..+8°. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. В первой половине следующей недели в Татарстане также сохранится холодная погода временами с осадками смешанного характера. Как сообщает мэрия Казани, в детских садах, школах и больницах города в связи с пришедшим похолоданием возобновят подачу тепла.
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943339667.html
https://ria.ru/20240502/pokholodanie-1943537640.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951639_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_2090915eb0df686c8aa3cdd7c6e8265a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, казань, экология в россии
Общество, Казань, Экология в России
В Татарстане выпал снег

В Татарстане выпал снег, в Казани возобновили подачу тепла

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 мая – РИА Новости. Снег выпал в Татарстане в пятницу утром, кратковременные заряды мокрого снега и дождя ожидаются в республике в пятницу и субботу, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
"В пятницу, 3 мая, и в субботу, 4 мая, временами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, осадки будут выпадать в виде кратковременных зарядов с существенным ухудшением видимости", - говорится в сообщении.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Москвичей предупредили о возможном снеге в понедельник
1 мая, 17:13
Также, согласно прогнозу, усилится северо-западный ветер – его порывы будут достигать местами 15-20 метров в секунду.
Ночью 3 мая ожидается 0..+2°, местами в воздухе и на почве до -3°. 4 мая температура повсеместно понизится до 0..-5°. Днем температура не превысит +3..+8°. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
В первой половине следующей недели в Татарстане также сохранится холодная погода временами с осадками смешанного характера.
Как сообщает мэрия Казани, в детских садах, школах и больницах города в связи с пришедшим похолоданием возобновят подачу тепла.
Люди на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Петербурге и области ожидаются похолодание и небольшой снег
Вчера, 17:49
 
ОбществоКазаньЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала