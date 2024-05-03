https://ria.ru/20240503/svechenie-1943673722.html

Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией

Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией - РИА Новости, 03.05.2024

Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией

Свечение в небе над европейской частью России и, в частности, в Крыму, возникло накануне из-за ракеты Falcon 9, стартовавшей в Калифорнии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T13:34

2024-05-03T13:34

2024-05-03T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Свечение в небе над европейской частью России и, в частности, в Крыму, возникло накануне из-за ракеты Falcon 9, стартовавшей в Калифорнии, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров. "Поздно вечером в четверг над европейской частью России, как над территориями других стран, наблюдалось перемещающееся "облако газа". На самом деле это был пролет третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей ранее в Калифорнии с космодрома Ванденберг", — сообщил астроном.Назаров уточнил, что наблюдатели на Земле видели работу двигателей третьей ступени.Свечение в Крыму можно было увидеть около 23:00 мск, отметил астроном. Сообщения о наблюдении пролета ракеты поступили из Крыма, Карелии, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областей, отметил он. Ракета летела с юга на север над западной частью горизонта.

https://ria.ru/20240425/belgorod-1942256435.html

https://ria.ru/20240114/orki-1920967766.html

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космос - риа наука, россия, калифорния, украина, сергей назаров, spacex, общество