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Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией - РИА Новости, 03.05.2024
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Наука
 
13:34 03.05.2024 (обновлено: 13:59 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/svechenie-1943673722.html
Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией
Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией - РИА Новости, 03.05.2024
Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией
Свечение в небе над европейской частью России и, в частности, в Крыму, возникло накануне из-за ракеты Falcon 9, стартовавшей в Калифорнии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T13:34
2024-05-03T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Свечение в небе над европейской частью России и, в частности, в Крыму, возникло накануне из-за ракеты Falcon 9, стартовавшей в Калифорнии, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров. &quot;Поздно вечером в четверг над европейской частью России, как над территориями других стран, наблюдалось перемещающееся &quot;облако газа&quot;. На самом деле это был пролет третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей ранее в Калифорнии с космодрома Ванденберг&quot;, — сообщил астроном.Назаров уточнил, что наблюдатели на Земле видели работу двигателей третьей ступени.Свечение в Крыму можно было увидеть около 23:00 мск, отметил астроном. Сообщения о наблюдении пролета ракеты поступили из Крыма, Карелии, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областей, отметил он. Ракета летела с юга на север над западной частью горизонта.
https://ria.ru/20240425/belgorod-1942256435.html
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космос - риа наука, россия, калифорния, украина, сергей назаров, spacex, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Калифорния, Украина, Сергей Назаров, SpaceX, Наука, Общество
Странное свечение, "накрывшее Украину", заметили над Россией

Астроном: свечение в небе в Крыму наблюдалось из-за работы двигателей Falcon 9

© Фото предоставлено РИА Новости научным сотрудником Крымской Астрофизической обсерватории Сергеем НазаровымСвечение в небе над Крымом
Свечение в небе над Крымом
© Фото предоставлено РИА Новости научным сотрудником Крымской Астрофизической обсерватории Сергеем Назаровым
Свечение в небе над Крымом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Свечение в небе над европейской частью России и, в частности, в Крыму, возникло накануне из-за ракеты Falcon 9, стартовавшей в Калифорнии, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.
«

"Поздно вечером в четверг над европейской частью России, как над территориями других стран, наблюдалось перемещающееся "облако газа". На самом деле это был пролет третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей ранее в Калифорнии с космодрома Ванденберг", — сообщил астроном.

Накануне издание "Страна" сообщило, что вечером в четверг по всей Украине в небе возникло странное свечение, о нем сообщали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов.

Назаров уточнил, что наблюдатели на Земле видели работу двигателей третьей ступени.
Свечение в Крыму можно было увидеть около 23:00 мск, отметил астроном. Сообщения о наблюдении пролета ракеты поступили из Крыма, Карелии, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областей, отметил он. Ракета летела с юга на север над западной частью горизонта.
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