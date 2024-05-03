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В ДНР направили в суд дело британского наемника, воевавшего в "Азове"*
В ДНР направили в суд дело британского наемника, воевавшего в "Азове"* - РИА Новости, 03.05.2024
В ДНР направили в суд дело британского наемника, воевавшего в "Азове"*
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении британского наемника Марка Эйреса, который воевал в составе в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:07
2024-05-03T11:07
2024-05-03T11:07
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении британского наемника Марка Эйреса, который воевал в составе в националистического полка "Азов*, сообщили РИА Новости в прокуратуре. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего Эйреса Марка Джона. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сказали в ведомстве. В конце апреля в СК РФ сообщили о завершении расследования дел в отношении пятерых наемников, в том числе Марка Эйреса, "принявших участие за денежное вознаграждение в боевых действиях на стороне ВСУ". По версии следствия, Эйрес в период с 1 марта 2022 по 15 марта 2024 года прибыл на территорию Украины, добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов"* в качестве наемника и дал согласие на участие в боевых действиях против вооруженных сил ДНР, ЛНР и России, а позже вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей "Зимнего похода", получив за это вознаграждение порядка 1,9 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
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донецкая народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР направили в суд дело британского наемника, воевавшего в "Азове"*
Прокуратура ДНР направила в суд дело об участии британского наемника в "Азове"