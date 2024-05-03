https://ria.ru/20240503/strana-1943610380.html

Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ

Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ

Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, а после захватил и их,... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T08:24

2024-05-03T08:24

2024-05-03T08:24

в мире

киев

херсонская область

николаев (украина)

ак-47

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, а после захватил и их, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47 (автомат Калашникова - ред.). Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. По дороге автомобиль с заложниками был остановлен, а военный - задержан", - приводит издание слова источника. По информации издания, возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231105/gamburg-1907519593.html

киев

херсонская область

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, херсонская область , николаев (украина), ак-47