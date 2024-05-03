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Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
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08:24 03.05.2024
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Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ
Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ
Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, а после захватил и их,... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T08:24
2024-05-03T08:24
в мире
киев
херсонская область
николаев (украина)
ак-47
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, а после захватил и их, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47 (автомат Калашникова - ред.). Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. По дороге автомобиль с заложниками был остановлен, а военный - задержан", - приводит издание слова источника. По информации издания, возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
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киев
херсонская область
николаев (украина)
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в мире, киев, херсонская область , николаев (украина), ак-47
В мире, Киев, Херсонская область , Николаев (Украина), АК-47
Под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев, пишут СМИ

"Страна": под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Украинский военный в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, а после захватил и их, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47 (автомат Калашникова - ред.). Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. По дороге автомобиль с заложниками был остановлен, а военный - задержан", - приводит издание слова источника.
По информации издания, возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
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В миреКиевХерсонская областьНиколаев (Украина)АК-47
 
 
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