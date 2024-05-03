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NYT: дополнительная доставка Storm Shadow на Украину может занять время - РИА Новости, 03.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/stormshadow-1943721674.html
NYT: дополнительная доставка Storm Shadow на Украину может занять время
NYT: дополнительная доставка Storm Shadow на Украину может занять время - РИА Новости, 03.05.2024
NYT: дополнительная доставка Storm Shadow на Украину может занять время
Доставка обещанных Британией дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:21
2024-05-03T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Доставка обещанных Британией дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель, сообщает газета New York Times. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По информации издания, которое ссылается на неназванного британского чиновника, часть вооружения, входящего в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как власти объявили о нем. "Но поставка дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow... может занять несколько недель", - говорится в сообщении газеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, НАТО
NYT: дополнительная доставка Storm Shadow на Украину может занять время

NYT: на дополнительную доставку Storm Shadow для ВСУ могут понадобиться недели

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Доставка обещанных Британией дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель, сообщает газета New York Times.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
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По информации издания, которое ссылается на неназванного британского чиновника, часть вооружения, входящего в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как власти объявили о нем.
"Но поставка дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow... может занять несколько недель", - говорится в сообщении газеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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