NYT: дополнительная доставка Storm Shadow на Украину может занять время
NYT: на дополнительную доставку Storm Shadow для ВСУ могут понадобиться недели
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Доставка обещанных Британией дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель, сообщает газета New York Times.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
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По информации издания, которое ссылается на неназванного британского чиновника, часть вооружения, входящего в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как власти объявили о нем.
"Но поставка дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow... может занять несколько недель", - говорится в сообщении газеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.