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Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете

Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете - РИА Новости, 03.05.2024

Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете

Сотрудник нью-йоркской полиции во вторник случайно выстрелил из пистолета в ходе студенческой пропалестинской демонстрации на территории Колумбийского... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T17:44

2024-05-03T17:44

2024-05-03T17:44

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

колумбийский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник нью-йоркской полиции во вторник случайно выстрелил из пистолета в ходе студенческой пропалестинской демонстрации на территории Колумбийского университета, пострадавших нет, пишет CBS News со ссылкой на окружную прокуратуру Манхэттена. В Колумбийском университете в Нью-Йорке группа студентов в ночь на вторник проникла в одно из помещений и забаррикадировалась там. Студентов позднее задержали, по информации полиции, были арестованы около 300 манифестантов. "Офицер полиции Нью-Йорка выстрелил из пистолета в Гамильтон-холле во время операции в Колумбийском университете во вторник вечером", - пишет СМИ со ссылкой на окружную прокуратуру. Как отмечается, студентов в непосредственной близости от места инцидента не было, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), манхэттен, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году