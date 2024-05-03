Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете
Полицейский случайно выстрелил из пистолета на акции в Колумбийском университете
© AP Photo / Mary AltafferПропалестинский митинг у входа в кампус Колумбийского университета
© AP Photo / Mary Altaffer
Пропалестинский митинг у входа в кампус Колумбийского университета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник нью-йоркской полиции во вторник случайно выстрелил из пистолета в ходе студенческой пропалестинской демонстрации на территории Колумбийского университета, пострадавших нет, пишет CBS News со ссылкой на окружную прокуратуру Манхэттена.
В Колумбийском университете в Нью-Йорке группа студентов в ночь на вторник проникла в одно из помещений и забаррикадировалась там. Студентов позднее задержали, по информации полиции, были арестованы около 300 манифестантов.
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"Офицер полиции Нью-Йорка выстрелил из пистолета в Гамильтон-холле во время операции в Колумбийском университете во вторник вечером", - пишет СМИ со ссылкой на окружную прокуратуру.
Как отмечается, студентов в непосредственной близости от места инцидента не было, никто не пострадал.
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