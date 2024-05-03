Рейтинг@Mail.ru
Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ssha-1943741868.html
Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете
Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете - РИА Новости, 03.05.2024
Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете
Сотрудник нью-йоркской полиции во вторник случайно выстрелил из пистолета в ходе студенческой пропалестинской демонстрации на территории Колумбийского... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T17:44
2024-05-03T17:44
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
колумбийский университет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943273849_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_643eb804e867ff569f8526642e3a8d1a.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник нью-йоркской полиции во вторник случайно выстрелил из пистолета в ходе студенческой пропалестинской демонстрации на территории Колумбийского университета, пострадавших нет, пишет CBS News со ссылкой на окружную прокуратуру Манхэттена. В Колумбийском университете в Нью-Йорке группа студентов в ночь на вторник проникла в одно из помещений и забаррикадировалась там. Студентов позднее задержали, по информации полиции, были арестованы около 300 манифестантов. "Офицер полиции Нью-Йорка выстрелил из пистолета в Гамильтон-холле во время операции в Колумбийском университете во вторник вечером", - пишет СМИ со ссылкой на окружную прокуратуру. Как отмечается, студентов в непосредственной близости от места инцидента не было, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html
https://ria.ru/20230301/pps-1855016426.html
нью-йорк (город)
манхэттен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943273849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2018b9dbdb096320d2dec79def1263f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), манхэттен, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Колумбийский университет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полицейский случайно выстрелил на акции в Колумбийском университете

Полицейский случайно выстрелил из пистолета на акции в Колумбийском университете

© AP Photo / Mary AltafferПропалестинский митинг у входа в кампус Колумбийского университета
Пропалестинский митинг у входа в кампус Колумбийского университета - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Пропалестинский митинг у входа в кампус Колумбийского университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Сотрудник нью-йоркской полиции во вторник случайно выстрелил из пистолета в ходе студенческой пропалестинской демонстрации на территории Колумбийского университета, пострадавших нет, пишет CBS News со ссылкой на окружную прокуратуру Манхэттена.
В Колумбийском университете в Нью-Йорке группа студентов в ночь на вторник проникла в одно из помещений и забаррикадировалась там. Студентов позднее задержали, по информации полиции, были арестованы около 300 манифестантов.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Калининграде мужчина случайно выстрелил в голову дочери
9 февраля, 12:27
"Офицер полиции Нью-Йорка выстрелил из пистолета в Гамильтон-холле во время операции в Колумбийском университете во вторник вечером", - пишет СМИ со ссылкой на окружную прокуратуру.
Как отмечается, студентов в непосредственной близости от места инцидента не было, никто не пострадал.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник
1 марта 2023, 08:45
 
В миреНью-Йорк (город)МанхэттенКолумбийский университетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала