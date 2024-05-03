https://ria.ru/20240503/ssha-1943718262.html

"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России

"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.05.2024

"Мы позоримся". В США сделали неожиданное заявление о России

США нарушили мировой порядок, основанный на законах и правилах, агрессивно отреагировав на российскую специальную операцию на Украине, заявил бывший агент ЦРУ... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:12

2024-05-03T16:12

2024-05-03T18:31

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927093034_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_499edd03d896bf2fa55c3017737ba562.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США нарушили мировой порядок, основанный на законах и правилах, агрессивно отреагировав на российскую специальную операцию на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Наш ответ на военную операцию России на Украине, начавшуюся в 2022 году, положил начало уничтожению международного порядка, который установили Соединенные Штаты. Все разваливается. Выясняется, что Штаты больше не контролируют ситуацию, а Россия и Китай готовятся стать лидерами. <…> Мы изо всех сил стараемся сохранить наши позиции, но у нас не получается, мы не можем остановить даже хуситов", — отметил эксперт.По мнению Джонсона, Вашингтону нужно отступить и пересмотреть свою стратегию на мировой геополитической арене."Сейчас мы просто позоримся", — считает бывший аналитик ЦРУ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что спецоперация — вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности были столь высоки, что другими средствами реагировать было невозможно, отметил глава государства.Читайте в Дзен: "Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домойПоследний шанс: в Германии выступили со срочным требованием по Украине. Ее ждут неприятные территориальные изменения

https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943546701.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)