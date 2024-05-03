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Экономику США ждет вялый рост, заявили в МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
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03:07 03.05.2024 (обновлено: 03:38 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/ssha-1943597073.html
Экономику США ждет вялый рост, заявили в МВФ
Экономику США ждет вялый рост, заявили в МВФ - РИА Новости, 03.05.2024
Экономику США ждет вялый рост, заявили в МВФ
Экономику США ждет вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T03:07
2024-05-03T03:38
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Экономику США ждет вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "По всем прогнозам фонда ожидается очень вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале", - сообщил он об ожидаемом росте американской экономики. Можин объяснил, что США сталкиваются с высокой долговой нагрузкой, в результате чего в 2023 году одни только процентные платежи по госдолгу составили 10% общего объема доходов бюджета, а по показателю валовой потребности в финансировании, который показывает, сколько необходимо занять для финансирования дефицита бюджета и выплат основного долга, сумма и вовсе достигла 37% ВВП в 2023 году.
https://ria.ru/20240429/ekonomika-1943048246.html
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сша, россия, алексей можин, мвф, в мире
США, Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
Экономику США ждет вялый рост, заявили в МВФ

Можин: экономику США ожидает вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Экономику США ждет вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"По всем прогнозам фонда ожидается очень вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале", - сообщил он об ожидаемом росте американской экономики.
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Осталось недолго. МВФ оценил перспективы экономики США
29 апреля, 16:38
Можин объяснил, что США сталкиваются с высокой долговой нагрузкой, в результате чего в 2023 году одни только процентные платежи по госдолгу составили 10% общего объема доходов бюджета, а по показателю валовой потребности в финансировании, который показывает, сколько необходимо занять для финансирования дефицита бюджета и выплат основного долга, сумма и вовсе достигла 37% ВВП в 2023 году.
 
СШАРоссияАлексей МожинМВФВ мире
 
 
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