https://ria.ru/20240503/ssha-1943592144.html
Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны
Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны - РИА Новости, 03.05.2024
Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны
Немногим больше 40% американцев считают, что новая гражданская война в США вероятна в ближайшие пять лет, свидетельствуют результаты исследования общественного... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T01:14
2024-05-03T01:14
2024-05-03T02:03
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Немногим больше 40% американцев считают, что новая гражданская война в США вероятна в ближайшие пять лет, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованные социологической компанией Rasmussen Reports. В поддержку тезиса о том, что начало новой гражданской войны в США вероятно в ближайшие пять лет, выступают 41% опрошенных американцев, при этом 16% считают такой сценарий "весьма вероятным". При этом отмечается, что "49% не считают, что новая гражданская война вероятна в ближайшие пять лет, в том числе 20% считают, что это совсем маловероятно. Еще 10% не уверены", - отмечается в опросе. Кроме того, 37% респондентов выступают за то, что новая гражданская война в стране более вероятна в случае переизбрания Джо Байдена. А 25%, напротив, убеждены в начале боевых действий в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Исследование проводилось 21-23 апреля. В нем приняли участие 1105 вероятных избирателей. Допустимая погрешность результатов составила 3 процентных пункта.
https://ria.ru/20240501/usa-1943273409.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны
Опрос: более 40% американцев считают вероятным скорое начало гражданской войны