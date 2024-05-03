https://ria.ru/20240503/ssha-1943592144.html

Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны

Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны - РИА Новости, 03.05.2024

Опрос показал, сколько американцев верят в возможность гражданской войны

Немногим больше 40% американцев считают, что новая гражданская война в США вероятна в ближайшие пять лет, свидетельствуют результаты исследования общественного... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T01:14

2024-05-03T01:14

2024-05-03T02:03

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сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Немногим больше 40% американцев считают, что новая гражданская война в США вероятна в ближайшие пять лет, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованные социологической компанией Rasmussen Reports. В поддержку тезиса о том, что начало новой гражданской войны в США вероятно в ближайшие пять лет, выступают 41% опрошенных американцев, при этом 16% считают такой сценарий "весьма вероятным". При этом отмечается, что "49% не считают, что новая гражданская война вероятна в ближайшие пять лет, в том числе 20% считают, что это совсем маловероятно. Еще 10% не уверены", - отмечается в опросе. Кроме того, 37% респондентов выступают за то, что новая гражданская война в стране более вероятна в случае переизбрания Джо Байдена. А 25%, напротив, убеждены в начале боевых действий в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Исследование проводилось 21-23 апреля. В нем приняли участие 1105 вероятных избирателей. Допустимая погрешность результатов составила 3 процентных пункта.

https://ria.ru/20240501/usa-1943273409.html

https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп